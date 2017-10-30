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16:17 (мск), источник: Kazinform

В Южном Казахстане откроют социальные торговые центры

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — Сегодня глава региона Жансеит Туймебаев на аппаратном заседании поручил акимам районов и городов открыть социальные рынки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

«Для недопущения повышения цен на продовольственные товары социальной значимости нам нужно в течение месяца открыть социальные рынки. Для этого необходимо рассмотреть выделение в Шымкенте участка на 1−1,5 га, оснастить согласно требованиям, в крупных районах — 70 соток земли, в малых районах — 50 соток. В течение короткого времени товаропроизводителям должны быть представлены все возможности для продажи своей продукции», — сказал аким области.

Заместитель руководителя областного управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Баглан Жумашбеков сообщил, что в области не наблюдается резкого повышения цен на продтовары. По его словам, с руководителями торговых заведений области подписан меморандум о недопущении необоснованного роста цен. Вместе с этим, за счет проведения ярмарок сельскохозяйственных товаров в регионе сохраняется стабильность цен.

В частности, с начала года в регионе проведено 77 ярмарок, где были представлены 842,1 тонн продтоваров на общую сумму 639,9 млн тенге. Стоит отметить, на ярмарке цены местных производителей были ниже рыночных за счет прямых продаж товаров. Кроме того, он сообщил, что по поставке продовольственных товаров в стабилизационный фонд СПК подписаны фьючерсные/форвардные контракты на общую сумму 752,3 млн тенге. Следует подчеркнуть, в настоящее время в стабилизационном фонде насчитывается 1 тыс тонн сахара, 2 тыс тонн картофеля, 1 тыс тонн лука, моркови — 1 200 тонн, риса — 70 тонн, говядины — 200 тонн и 30 тонн макаронных изделий.

Помимо этого, на складе хранятся товары, полученные в прошлом году. В частности, 2500 тонн муки, 1 244 тонн сахара и 69,1 тонн риса.

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