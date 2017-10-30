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16:21 (мск), источник: Tengrinews

360 нарушений за 20 дней. В МИР РК посчитали штрафы перевозчиков из Кыргызстана

В Министерстве инвестиций и развития РК рассказали о самых частых нарушениях со стороны перевозчиков из Кыргызстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: Tengrinews

Как сообщается, за неполный месяц перевозчики из Кыргызстана нарушили законодательство РК 360 раз.

«В период с 10 по 30 октября 2017 года представителями Комитета транспорта МИР РК выявлено 360 нарушений со стороны перевозчиков из Кыргызской Республики. Всего за отчетный период проверено 3054 автотранспортных средства из КР», — отмечает пресс-служба.

При этом уточняется, что в результате проверок на перевозчиков наложены штрафы в общей сумме 11,8 миллиона тенге.

«Самым частым нарушением остается отсутствие сертификата при перевозке скоропортящихся грузов. На их долю пришлось 151 нарушение или около 40 процентов», — уточнили в ведомстве.

За отсутствие товарно-транспортной накладной (CMR) перевозчики оштрафованы 103 раза; нарушение весогабаритных параметров — 69 раз; отсутствие казахстанского бланка разрешения на транзитный проезд при нерегулярной перевозке пассажиров — 13 раз; осуществление каботажных перевозок — 11 раз; нарушение правил перевозки грузов — 6 раз; нарушение правил перевозок опасного груза — 5 раз и другие.

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