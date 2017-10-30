360 нарушений за 20 дней. В МИР РК посчитали штрафы перевозчиков из Кыргызстана

Источник: Tengrinews

Как сообщается, за неполный месяц перевозчики из Кыргызстана нарушили законодательство РК 360 раз.

«В период с 10 по 30 октября 2017 года представителями Комитета транспорта МИР РК выявлено 360 нарушений со стороны перевозчиков из Кыргызской Республики. Всего за отчетный период проверено 3054 автотранспортных средства из КР», — отмечает пресс-служба.

При этом уточняется, что в результате проверок на перевозчиков наложены штрафы в общей сумме 11,8 миллиона тенге.

«Самым частым нарушением остается отсутствие сертификата при перевозке скоропортящихся грузов. На их долю пришлось 151 нарушение или около 40 процентов», — уточнили в ведомстве.