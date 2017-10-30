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17:55 (мск), источник: РИА Недвижимость

В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта

МОСКВА, 30 окт — РИА Недвижимость. Российские регионы до 1 декабря должны пересмотреть предельную стоимость работ по капремонту многоквартирных домов в соответствии с методикой, утвержденной Минстроем РФ, говорится в сообщении министерства.

Ранее ведомство утвердило правила определения предельной стоимости капремонта. Для ее определения рекомендовано использовать типологию домов, расположенных в каждом регионе.

За основу типологии, например, может быть принят период постройки или конструктивная схема, материал стен и крыши, тип фундамента, степень оснащенности инженерным оборудованием. Определен перечень затрат при капремонте, которые складываются в общую стоимость: трудозатраты строителей, эксплуатация машин, цена материалов, накладные расходы и так далее.

«Контролировать соблюдение методики и установленных лимитов мы будем очень жестко, завышение стоимости работ совершенно недопустимо», — приводятся в сообщении слова замглавы Минстроя Андрея Чибиса.

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