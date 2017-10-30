В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта

За основу типологии, например, может быть принят период постройки или конструктивная схема, материал стен и крыши, тип фундамента, степень оснащенности инженерным оборудованием. Определен перечень затрат при капремонте, которые складываются в общую стоимость: трудозатраты строителей, эксплуатация машин, цена материалов, накладные расходы и так далее.