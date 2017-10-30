В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта

Ранее ведомство утвердило правила определения предельной стоимости капремонта. Для ее определения рекомендовано использовать типологию домов, расположенных в каждом регионе.
За основу типологии, например, может быть принят период постройки или конструктивная схема, материал стен и крыши, тип фундамента, степень оснащенности инженерным оборудованием. Определен перечень затрат при капремонте, которые складываются в общую стоимость: трудозатраты строителей, эксплуатация машин, цена материалов, накладные расходы и так далее.
«Контролировать соблюдение методики и установленных лимитов мы будем очень жестко, завышение стоимости работ совершенно недопустимо», — приводятся в сообщении слова замглавы Минстроя Андрея Чибиса.