Авиакомпания «Победа» подала в суд на Росавиацию и Минтранс

Источник: РИА Новости

Как следует из картотеки арбитражных дел, перевозчик подал в суд на ведомства, основания исковых требований не указаны. Представитель «Победы» рассказал, что иск связан с отказом в допусках на направления «Краснодар — Тбилиси» и «Махачкала — Стамбул».

«Авиакомпания “Победа”, в целях обеспечения транспортной доступности населения и организации прямого авиасообщения “Краснодар — Тбилиси” и “Махачкала — Стамбул”, обратилась установленным порядком за допусками на полеты по указанным маршрутам. Однако 31 июля текущего года межведомственная комиссия безосновательно отказала перевозчику в допусках», — заявил представитель.

Читайте также Плата за воздух: самые неожиданные сборы лоукостеров

«“Победа” вынуждена обратиться в суд с иском к Росавиации и Минтрансу о признании недействительным протокола межведомственной комиссии для защиты нарушенных прав в части отказа в допусках на Тбилиси и Стамбул», — добавил он.

По словам источника, знакомого с ходом работы межведомственной комиссии при Минтрансе, на данные маршруты никто, кроме авиакомпании, не претендовал. «Комиссия не просто отказала в допуске, но даже не было дано никаких обоснований отказа», — отметил источник. Тогда же лоукостеру было отказано и в допуске на рейс «Москва — Бари», об основаниях отказа также не сообщалось.