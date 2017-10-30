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16:20 (мск), источник: РИА Новости

Авиакомпания «Победа» подала в суд на Росавиацию и Минтранс

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») подала в суд на Минтранс РФ и Росавиацию в связи с отказом в допусках на маршруты «Краснодар — Тбилиси» и «Махачкала — Стамбул», сообщил РИА Новости представитель лоукостера.

Источник: РИА Новости

Как следует из картотеки арбитражных дел, перевозчик подал в суд на ведомства, основания исковых требований не указаны. Представитель «Победы» рассказал, что иск связан с отказом в допусках на направления «Краснодар — Тбилиси» и «Махачкала — Стамбул».

«Авиакомпания “Победа”, в целях обеспечения транспортной доступности населения и организации прямого авиасообщения “Краснодар — Тбилиси” и “Махачкала — Стамбул”, обратилась установленным порядком за допусками на полеты по указанным маршрутам. Однако 31 июля текущего года межведомственная комиссия безосновательно отказала перевозчику в допусках», — заявил представитель.

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«“Победа” вынуждена обратиться в суд с иском к Росавиации и Минтрансу о признании недействительным протокола межведомственной комиссии для защиты нарушенных прав в части отказа в допусках на Тбилиси и Стамбул», — добавил он.

По словам источника, знакомого с ходом работы межведомственной комиссии при Минтрансе, на данные маршруты никто, кроме авиакомпании, не претендовал. «Комиссия не просто отказала в допуске, но даже не было дано никаких обоснований отказа», — отметил источник. Тогда же лоукостеру было отказано и в допуске на рейс «Москва — Бари», об основаниях отказа также не сообщалось.

По данным Росавиации, «Победа» за январь-сентябрь 2017 года нарастила перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,2%, до 3,3 миллиона человек.

Пассажиры авиакомпании «Победа» подадут в суд на перевозчика
Во время загрузки произошла ошибка.
11:27 (мск)© Ньюстюб
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