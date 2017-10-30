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17:21 (мск), источник: Kommersant.uz

«Тошшахартрансхизмат» планирует запустить бесконтактную оплату в общественном транспорте

Пилотный проект системы бесконтактных платежей для общественного транспорта АО «Тошшахартрансхизмат» разрабатывает совместно с компанией «Узмобайл».

Источник: Kommersant.uz

Как сообщил представитель «Тошшахартрансхизмат», проект предположительно будет запущен в тестовом режиме в середине следующего года.

На первом этапе картой можно будет пользоваться в автобусах и метро, затем будут подключены и такси-службы.

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