«Тошшахартрансхизмат» планирует запустить бесконтактную оплату в общественном транспорте
Пилотный проект системы бесконтактных платежей для общественного транспорта АО «Тошшахартрансхизмат» разрабатывает совместно с компанией «Узмобайл».
Пилотный проект системы бесконтактных платежей для общественного транспорта АО «Тошшахартрансхизмат» разрабатывает совместно с компанией «Узмобайл».
Как сообщил представитель «Тошшахартрансхизмат», проект предположительно будет запущен в тестовом режиме в середине следующего года.
На первом этапе картой можно будет пользоваться в автобусах и метро, затем будут подключены и