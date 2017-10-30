Главу Минстроя России попросили помочь дольщикам Казани

Депутат просит ускорить завершение долгостроев в Казани, а также провести аудит эффективности использования ранее выделенных на эти цели земель. Так, по данным парламентария, в столице Татарстана остается 19 проблемных объектов, а количество дольщиков превышает 4226 человек.

— Семьи годами не могут дождаться ключей от оплаченных квартир. Многим приходится оплачивать съемное жилье и ежемесячно платить по ипотеке. Некоторые ждут по 5 и даже 10 лет. А теперь на них хотят «повесить» ещё одно бремя: достроить дома за их счет, — говорится в письме.