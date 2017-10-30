Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Матиос о небоевых потерях в армии Украины: "Скажу страшные вещи"
Названа причина смерти 14-летней модели из РФ, умершей в Китае
Екатерина Стриженова с дочкой блистали на модном показе (фото)
Обесценивание ЕС: Италия может спровоцировать девальвацию евро Являются ли референдумы в областях Ломбардия и Венето серьезной угрозой итальянской экономике?
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Жена Игоря Николаева заговорила об отношениях с Королевой - СМИ
Жена Джигарханяна подает иск в СК: Устала от грязи
Екатерина Стриженова с дочкой блистали на модном показе (фото)
Татьяна Навка затмила всех на модном показе в Москве
Украинец проанализировал зарплаты в Крыму и Одессе: СМИ о выводах
Мнение о новых пулеметах из РФ: цари полей
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12Убийство в кукольном домике
17:35 (мск), источник: Prokazan.ru

Главу Минстроя России попросили помочь дольщикам Казани

Депутат Госдумы Юрий Афонин направил депутатский запрос главе Минстроя РФ Михаилу Меню с просьбой взять на контроль решение вопроса обманутых дольщиков в Казани, сообщается на сайте КПРФ.

Депутат просит ускорить завершение долгостроев в Казани, а также провести аудит эффективности использования ранее выделенных на эти цели земель. Так, по данным парламентария, в столице Татарстана остается 19 проблемных объектов, а количество дольщиков превышает 4226 человек.

 — Семьи годами не могут дождаться ключей от оплаченных квартир. Многим приходится оплачивать съемное жилье и ежемесячно платить по ипотеке. Некоторые ждут по 5 и даже 10 лет. А теперь на них хотят «повесить» ещё одно бремя: достроить дома за их счет, — говорится в письме.

Депутат также отмечает, что факты, выявленные в Казани, расходятся с тем, что докладывают ответственные чиновники Минстроя РТ и Исполкома города.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Татарстане двое детей несколько дней просидели в квартире с умершей мамой
Катя Гордон решила баллотироваться в президенты
Путин призвал подвести черту под расколом народа
Авиакомпания «Победа» подала в суд на Росавиацию и Минтранс
Концентрация CO2 в атмосфере выросла до максимума
Экс-главу штаба Трампа Манафорта обвинили в заговоре против США
Капитан подлодки Nautilus сознался в расчленении тела Ким Валль
Назван состав сборной России на матчи с Аргентиной и Испанией
Спорт
Два миллиона за свободу. Что делать Шипачеву О всех возможных вариантах продолжения карьеры российского нападающего
Авто
Японские автомобили: самое-самое из Токио Автосалон в Токио всегда отличался безумием. Сейчас мы расскажем про пять очень странных моделей токийского моторшоу
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков» Полнометражную версию популярного детского мультсериала показали на открытии Большого фестиваля мультфильмов в Москве
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом Бывший муж актрисы показал Марии сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь