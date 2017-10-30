Как «серые» айфоны попадают в Россию. Расследование ivbg.ru

Источник: РИА "Новости"

Однако можно легко встретить людей, которые ходят с новым смартфоном уже не первый месяц, а задержки в поставках не пугают тех, кто решил его приобрести. Всё дело в том, что эти люди знают место, имя которому — Выборгская таможня. Ivbg.ru разобрался в, пожалуй, самой популярной серой схеме провоза айфонов и другой контрабанды в Россию.

Пока авторитетные федеральные издания называют iPhone X самым дефицитным гаджетом в России из-за чрезвычайно высокого спроса даже по предзаказам, знающие люди продолжают ввозить их в страну через собственные каналы по вполне себе вменяемым ценам.

Они совсем не обращают внимание на обстановку вокруг, заявления экспертов и делают на смартфонах свой бизнес, легальность и законность которого ставится под серьезный вопрос.

Причем степень успешности этого самого теневого бизнеса «на айфонах» напрямую зависит лишь от двух факторов: от уровня здоровой наглости контрабандистов и от обстановки на таможне.

Каждую неделю самолётами в Хельсинки доставляются партии телефонов, количество которых явно превышает количество ввозимых официально на территорию России. Как правило, в целях экономии документы разбиты на партии по 200−300 штук телефонов. Далее начинается самое интересное — прибывшие в Финляндию пачки смартфонов нужно каким-то образом вывезти с территории страны-соседа, да сделать это так, чтобы не попасться на таможне. Вот тут-то бизнесмены и включают на полную мощность все свои навыки. Однако, как вы понимаете, в данном деле далеко не всё зависит только от них.

Если вывоз партии айфонов из Финляндии планируется осуществить через пункты пропуска Торфяновка или Брусничное, то благодаря наличии на территориях этих МАПП так называемой «нейтралки», схема становится простой, максимально надёжной и наименее опасной для участников бизнеса.

Нейтралка — это участок дороги и территория между двумя пунктами пропуска госграниц, которая, грубо говоря, не относится ни к одному государству.

Чтобы было понятнее, нейтралка выполняет роль так называемого спасательного жилета или страховочного троса для контрабандистов. Если на каком-то этапе дела становится ясно, что обстановка на таможне неспокойная, то партию товара негласно принято прятать или попросту выбрасывать на этой самой нейтралке. Поэтому нетрудно догадаться, что лесок по обочинам на Торфяновке хранит много интересного.

Источник: ivbg.ru

Так каким же образом нейтралка помогает в деле с айфонами? Всё достаточно просто. Машина Х вывозит эту партию через финскую таможню, а на нейтральной территории между пунктами пропуска перекидывает пачки со смартфонами в машину Y, а иногда и в две машины — Y и Z. Количество машин «на вывоз» в данном случае зависит только от оперативной обстановки на границе. Делается этот хитрый маневр для того, чтобы в случае поступления тревожного звонка от финских коллег по грузу в машине X, русская таможня спокойно отработала машину X, по которой прошло информирование, а машины Y и Z с телефонами беспрепятственно и быстро проскочили в Россию.

Инфографика провоза груза через границы | Источник: ivbg.ru

Не стоит забывать и про не менее популярный Светогорский таможенный пост — однако с ним дела обстоят в разы сложнее, так как на его территории нет нейтралки. Поэтому если через Светогорск айфоны и везут, то только небольшими партиями и по обыкновению с человеческими доводами «для себя и родственников».

В целом, по словам источника ivbg.ru, самым дешевым каналом контрабанды новеньких айфонов в Россию является как раз-таки Выборгская таможня. Однако не одной русско-финской границей живут владельцы этого бизнеса — существует еще самый быстрый, но дорогой канал через аэропорт Шереметьево в Москве, а также более дешевый (но всё же уступающий по этому показателю Выборгской таможне) аэропорт Пулково.

При этом не стоит думать, что контрабанда через таможню — обыденное и безнаказанное дело. Напротив, в последнее время ФСБ сильно прижала контрабандистов и их известные схемы.

Источник: ivbg.ru

Помимо ФСБ, по словам источника нашего издания, в последнее время активно наступает на пятки коррумпированным сотрудникам Выборгской таможни местный отдел профилактики коррупции — бывший отдел собственной безопасности, находящийся в прямом подчинении СПК СЗТУ.

Так, по информации ivbg.ru, некоторое время назад отдел коррупции своими силами провёл крупную операцию по пресечению ввоза крупной партии итальянской одежды через легковое направление МАПП Брусничное.

После этого случая сразу последовали показательные кадровые изменения в стане сотрудников пункта пропуска. Именно поэтому в последнее время всё сильнее наблюдается снижение черных и серых схем в бизнесе не только «на айфонах», но и по другим статьям контрабанды.