Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Находка на $275,5 тыс. пролежала забытой на чердаке много лет
В деле полковника Захарченко появился эпизод о взятке «натурой»
74-летний Мик Джаггер встречается с 22-летней девушкой
Как сделать самый пугающий макияж на Хэллоуин (видео)Для тех, кто не стал праздновать заранее, редакция проекта «Новости Mail.Ru» собрала видеоуроки для создания самого запоминающегося образа
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
Жена Игоря Николаева заговорила об отношениях с Королевой - СМИ
Жена Джигарханяна подает иск в СК: Устала от грязи
Названа причина смерти в Китае 14-летней модели из России
3 полицейских устроили разбойное нападение в РФ
Украинец проанализировал зарплаты в Крыму и Одессе: СМИ о выводах
Мнение о новых пулеметах из РФ: цари полей
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12Убийство в кукольном домике
17:50 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане появится собственный топ-100 лучших предприятий

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. В Узбекистане в ближайшее время может появиться собственный рейтинг лучших ста предприятий (топ-100), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: Sputnik

Правительство совместно с Министерством занятости и трудовых отношений, а также рядом других профильных ведомств сейчас изучают вопросы внедрения до 1 января 2018 года методики составления подобного рейтинга работодателей.

Он будет основываться на оценке их деятельности по созданию и сохранению рабочих мест, трудоустройству выпускников, бывших военнослужащих и лиц с ограниченными возможностями, обеспечению достойных условий труда. При этом планируется, что топ-100 будет ежегодно формироваться до 15 декабря и публиковаться в средствах массовой информации с вручением предприятиям соответствующих сертификатов.

Финансирование мер по определению рейтинга возьмут на себя внебюджетный Фонд занятости с выделением ежегодно 30 миллионов сумов, Федерация профсоюзов Узбекистана — 50 миллионов сумов и Торгово-промышленная палата — 50 миллионов сумов.

Помимо этого, правительство предлагает учредить национальный конкурс «Социальная ответственность и эффективность», в ходе которого будут поощряться лучшие компании в этом направлении.

Победителей будут определять в пяти номинациях: «За создание и развитие рабочих мест», «За трудоустройство лиц, нуждающихся в особых мерах социальной защиты на рынке труда», «За эффективную охрану труда и создание безопасных условий на производстве», «За развитие социального партнерства» и «Активная молодежная политика на предприятии».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Ислом Туляганов осужден на 6 лет по делу Жасура Ибрагимова
Мирзиёев сменил хокима Ташкентской области за хлопковые приписки
Катя Гордон решила баллотироваться в президенты
Путин призвал подвести черту под расколом народа
Авиакомпания «Победа» подала в суд на Росавиацию и Минтранс
Концентрация CO2 в атмосфере выросла до максимума
Экс-главу штаба Трампа Манафорта обвинили в заговоре против США
Капитан подлодки Nautilus сознался в расчленении тела Ким Валль
Назван состав сборной России на матчи с Аргентиной и Испанией
Спорт
Два миллиона за свободу. Что делать Шипачеву О всех возможных вариантах продолжения карьеры российского нападающего
Авто
Японские автомобили: самое-самое из Токио Автосалон в Токио всегда отличался безумием. Сейчас мы расскажем про пять очень странных моделей токийского моторшоу
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков» Полнометражную версию популярного детского мультсериала показали на открытии Большого фестиваля мультфильмов в Москве
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом Бывший муж актрисы показал Марии сына.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь