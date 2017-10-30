В Узбекистане появится собственный топ-100 лучших предприятий

Источник: Sputnik

Правительство совместно с Министерством занятости и трудовых отношений, а также рядом других профильных ведомств сейчас изучают вопросы внедрения до 1 января 2018 года методики составления подобного рейтинга работодателей.

Он будет основываться на оценке их деятельности по созданию и сохранению рабочих мест, трудоустройству выпускников, бывших военнослужащих и лиц с ограниченными возможностями, обеспечению достойных условий труда. При этом планируется, что топ-100 будет ежегодно формироваться до 15 декабря и публиковаться в средствах массовой информации с вручением предприятиям соответствующих сертификатов.

Финансирование мер по определению рейтинга возьмут на себя внебюджетный Фонд занятости с выделением ежегодно 30 миллионов сумов, Федерация профсоюзов Узбекистана — 50 миллионов сумов и Торгово-промышленная палата — 50 миллионов сумов.

Помимо этого, правительство предлагает учредить национальный конкурс «Социальная ответственность и эффективность», в ходе которого будут поощряться лучшие компании в этом направлении.