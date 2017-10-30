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17:53 (мск), источник: Publika.md

Сжигание отходов в Молдове будет регулироваться европейскими стандартами

Сжигание отходов и химических веществ в Молдове будет регулироваться в соответствии с европейскими стандартами. Каждый хозяйствующий субъект будет отвечать за те отходы, которые он создаёт.

Источник: Publika.md

Либо он должен будет иметь авторизованные полигоны, оборудованные современной мусоросжигательной техникой, либо он должен будет заключить контракт с экономическим оператором, предоставляющим услуги по сжиганию отходов, передаёт IPN.

На пресс-конференции в понедельник, 30 октября, Светлана Болокан, глава Управления политикой в сфере обращения с отходами и химическими веществами при Министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, сообщила, что целью этой инициативы является сокращение воздействия на окружающую среду.

А на тех хозяйствующих субъектов, которые не будут сжигать производимые ими отходы в соответствии с новыми правилами, будут налагаться санкции.

Светлана Болокан напомнила о том, что прошлым летом парламент принял Закон об отходах, однако в нём не были чётко очерчены требования к экономическим операторам в отношении сжигания отходов и химических веществ.

Поэтому были подготовлены предложения по внесению изменений и дополнений в этот закон. Правительство уже их одобрило, и теперь их предстоит принять парламенту, чтобы новая версия закона вступила в силу с 2018 года.

По словам Светланы Болокан, серьёзной проблемой остаются медицинские отходы, при сжигании которых не применяются экологически чистые технологии, а используемое в настоящее время оборудование является устаревшим.

«Чтобы исключить этот фактор загрязнения, необходимо, чтобы эти генераторы были соответствующим образом отрегулированы, отвечали технологическим требованиям, были оборудованы установками по улавливанию выбросов и очистке воздуха. И эти требования будут действовать в отношении всех генераторов», — рассказала Светлана Болокан.

Как сообщила главный консультант Управления Людмила Мардухаева, поправки и дополнения к Закону об отходах были разработаны по просьбе экономических операторов, которые уже имеют мусоросжигательные полигоны или готовы их оборудовать, но в прежнем законе отсутствовали чёткие требования к этим полигонам и к процессу сжигания отходов.

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