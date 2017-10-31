Газпромбанк прокредитует Нижегородский водоканал на 500 млн рублей

Согласно информации, Газпромбанк стал победителем запроса предложений на право оказания услуги по предоставлению заемных средств, объявленного 4 октября. Максимальная цена контракта указывалась в размере 135 млн рублей (9% годовых), срок кредитования — не менее трех лет. Средства необходимы для пополнения оборотных средств для финансирования производственных нужд предприятия, в том числе расчетов с поставщиками и подрядчиками, персоналом предприятия, бюджетом, а также для рефинансирования ссудной задолженности по кредитам.