Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Трапезу в одиночестве связали с ожирением
Назван максимальный размер декретных в 2018 году
Политтехнолог Собчак рассказал о причине ухода из ее штаба
Реакция в Киеве на убийство жены готовившего покушение на Путина
«Нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться»СМИ выяснили у экспертов, грозит ли россиянам генетическое оружие
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
СМИ: США удивило уничтожение их танка китайской ракетой
Летчики Болгарии бастуют против полетов на МиГ РФ
Мелания Трамп выбрала для Хеллоуина элегантный наряд
35-летняя Сати Казанова выходила замуж в кедах (фото)
Глюкоза станцевала в платье без нижнего белья – СМИ
СМИ показали сравнение зарплат в Крыму и Одессе
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
11:12 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Газпромбанк прокредитует Нижегородский водоканал на 500 млн рублей

АО «Газпромбанк» прокредитует ОАО «Нижегородский водоканал» на 500 млн рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок 30 октября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, Газпромбанк стал победителем запроса предложений на право оказания услуги по предоставлению заемных средств, объявленного 4 октября. Максимальная цена контракта указывалась в размере 135 млн рублей (9% годовых), срок кредитования — не менее трех лет. Средства необходимы для пополнения оборотных средств для финансирования производственных нужд предприятия, в том числе расчетов с поставщиками и подрядчиками, персоналом предприятия, бюджетом, а также для рефинансирования ссудной задолженности по кредитам.

Газпромбанк стал единственным участником запроса. Свои услуги он оценил в 135 млн рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Синдзо Абэ: КНДР разработала ракеты, способные достичь Европы
В штабе Ксении Собчак произошел раскол
Кудрин: Россия недооценивает новые санкции США
Третья женщина заявила о намерении пойти на выборы президента
Ученый ответил на вопрос Путина о сборе биоданных россиян
Главу Промсвязьбанка Ананьева обвинили в мошенничестве
Глава МВД Украины распорядился отозвать силовиков от здания Рады
Спорт
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать Главный тренер сборной России прокомментировал список футболистов, вызванных на матчи с Аргентиной и Испанией
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Правительство РФ намерено стимулировать спрос на электромобили В России намерены ввести меры материальной поддержки для тех, кто покупает электромобили, а также для тех, кто строит для них инфраструктуру.
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Почему детям трудно уснуть: 4 причины Ребенок накормлен, напоен, ничем не болен. Тогда почему на укладывание уходит по два часа? Разбираемся вместе с основателем и руководителем Центра детского сна и развития BabySleep, мамой троих детей Еленой Мурадовой.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь