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18:33 (мск), источник: Ежедневник.by

Белорусские комбайны захватили российский рынок

Российские производители сельхозтехники на фоне сокращения госсубсидий с 2018 года обеспокоены конкуренцией со стороны Беларуси. По мнению ассоциации «Росспецмаш», белорусы могут занять более 25 процентов российского рынка.

Источник: Ежедневник.by

По мнению ассоциации «Росспецмаш», увеличение господдержки белорусского «Гомсельмаша» создает неравные условия на рынке РФ, при этом российским производителям на рынок Беларуси попасть очень сложно.

В «Росспецмаше» отмечают, что в сегменте комбайнов белорусская техника все больше захватывает рынок. Так, «Гомсельмаш» продал в Россию в 2015 году 1,3 тыс. комбайнов, в 2016 году — 1,75 тыс. машин.

В 2017 году ожидаются продажи 1,85 тыс. штук при объеме рынка около 7,2 тыс. То есть белорусы могут занять более 25% рынка. По ассоциации отмечают, что «Гомсельмаш» с учетом господдержки может продавать продукцию без залога и в рассрочку. При этом белорусская техника дешевле на 15−20%, сообщает агентство Telegraf.

Кроме того, комбайны «Гомсельмаша» претендуют на российские субсидии, а технику СП «Брянсксельмаша» и «Гомсельмаша» в РФ можно приобрести по программе федерального лизинга, хотя российская техника на белорусский рынок доступа не имеет, заявляют в «Роспецмаше».

В связи с этим помощник президента «Росспецмаша» Вячеслав Пронин предложил в России «политическим решением» предоставлять субсидии только на покупку российской техники.

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