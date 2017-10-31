В Воронеже ввели I очередь жилого комплекса «Ласточкино» в микрорайоне Шилово

Источник: РИА "Воронеж"

В рамках первой очереди возвели 107 тыс. кв. метров жилья для 21,6 тыс. человек. Строительную площадку посетил губернатор Алексей Гордеев в понедельник, 30 октября.

Общая площадь застройки составила 80 га. В рамках первой очереди на территории открыли две общеобразовательные школы на 2 448 мест и четыре детских сада на 1060 мест. Кроме того, в жилом комплексе возведут поликлинику на 550 посещений в смену. Согласно проекту планировки, в рамках второй очереди в жилом квартале планируется возвести 1,3 млн кв. м жилья для 48 тыс. человек. Помимо объектов социальной инфраструктуры на территории будут работать и коммерческие организации — филиалы банков, аптеки, салоны красоты, магазины и супермаркеты. Микрорайон возводится по программе доступного жилья «Жилье для российской семьи».

Мэр Воронежа Александр Гусев доложил главе региона, что в новые квартиры переселили людей из аварийного жилья, многодетные семьи и военных. Всего на территории комплекса возведут более 100 панельных домов высотностью 10 и 17 этажей. Дома возводятся с улучшенной планировкой.

Алексей Гордеев, ознакомившись с проектом планировки, сообщил, что жилой комплекс необходимо максимально обеспечить транспортной инфраструктурой. Губернатор поручил застройщику проработать вопрос строительства магистральной дороги.

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