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19:15 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске подорожает проезд в общественном транспорте

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске подорожает проезд в городском общественном транспорте. Подготовлено соответствующее решение Мингорисполкома № 3506, сообщили БЕЛТА в мэрии.

Источник: БЕЛТА

В частности, стоимость проезда в наземном городском транспорте повысится до Br0,6 за одну поездку, в метро — до Br0,65, в автобусах экспрессных маршрутов — до Br0,75.

В последний раз тарифы на проезд в общественном транспорте столицы увеличивались в декабре прошлого года.

Решение вступит в силу после его официального опубликования.

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