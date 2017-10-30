В Минске подорожает проезд в общественном транспорте

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В частности, стоимость проезда в наземном городском транспорте повысится до Br0,6 за одну поездку, в метро — до Br0,65, в автобусах экспрессных маршрутов — до Br0,75.

В последний раз тарифы на проезд в общественном транспорте столицы увеличивались в декабре прошлого года.