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12:40 (мск), источник: Вести Сочи

На территории «Южных культур» строят 5-этажный самострой

Власти Сочи готовят судебный иск с требованием о сносе самовольно возведенной постройки (принадлежит А. Ульяновой) на земельном участке № 60 в совхозе «Южные культуры», сообщили в мэрии.

По данным муниципалитета, для данного участка было выдано разрешение о строительстве трехэтажного жилого дома, однако сейчас собственник пытается возвести конструкции пятого этажа. Проведенная проверка выявила нарушения пунктов 5.1 и 5.3 Правил землепользования и застройки на территории курорта, а также нарушение максимального коэффициента застройки (более 40%), сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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