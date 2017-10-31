На территории «Южных культур» строят 5-этажный самострой
Власти Сочи готовят судебный иск с требованием о сносе самовольно возведенной постройки (принадлежит А. Ульяновой) на земельном участке № 60 в совхозе «Южные культуры», сообщили в мэрии.
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Власти Сочи готовят судебный иск с требованием о сносе самовольно возведенной постройки (принадлежит А. Ульяновой) на земельном участке № 60 в совхозе «Южные культуры», сообщили в мэрии.
По данным муниципалитета, для данного участка было выдано разрешение о строительстве трехэтажного жилого дома, однако сейчас собственник пытается возвести конструкции пятого этажа. Проведенная проверка выявила нарушения пунктов 5.1 и 5.3 Правил землепользования и застройки на территории курорта, а также нарушение максимального коэффициента застройки (более 40%), сообщает