На территории «Южных культур» строят 5-этажный самострой

По данным муниципалитета, для данного участка было выдано разрешение о строительстве трехэтажного жилого дома, однако сейчас собственник пытается возвести конструкции пятого этажа. Проведенная проверка выявила нарушения пунктов 5.1 и 5.3 Правил землепользования и застройки на территории курорта, а также нарушение максимального коэффициента застройки (более 40%), сообщает пресс-служба администрации Сочи.