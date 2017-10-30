Партию подозрительной говядины вернули из России в Беларусь

Источник: Sputnik.by

Автомобиль Fiat Ducato, в котором перевозилось мясо, был остановлен сотрудниками УМВД РФ по Псковской области в Себежском районе. Управлял машиной 28-летний житель Витебской области.

Сообщается, что в транспортном средстве было обнаружено около 800 килограммов говядины, которая перевозилась с нарушением санитарных норм — четвертины были сложены навалом и прикрыты картоном и грязной тканью. На продукции отсутствовали необходимые клейма, а машина в нарушение требований не была оснащена холодильной установкой.

Водитель сотрудникам полиции пояснил, что мясо ему не принадлежит, он только является перевозчиком товара в Санкт-Петербург.