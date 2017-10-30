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20:12 (мск), источник: Sputnik.by

Партию подозрительной говядины вернули из России в Беларусь

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Нелегальная партия белорусской говядины была обнаружена в Псковской области, подозрительное мясо возвращено в Беларусь, сообщило управление Россельхознадзора по области в понедельник.

Источник: Sputnik.by

Автомобиль Fiat Ducato, в котором перевозилось мясо, был остановлен сотрудниками УМВД РФ по Псковской области в Себежском районе. Управлял машиной 28-летний житель Витебской области.

Сообщается, что в транспортном средстве было обнаружено около 800 килограммов говядины, которая перевозилась с нарушением санитарных норм — четвертины были сложены навалом и прикрыты картоном и грязной тканью. На продукции отсутствовали необходимые клейма, а машина в нарушение требований не была оснащена холодильной установкой.

Водитель сотрудникам полиции пояснил, что мясо ему не принадлежит, он только является перевозчиком товара в Санкт-Петербург.

По информации управления Россельхознадзора, ввоз подозрительной говядины был запрещен, ее пометили «синькой» и вернули на территорию Беларуси.

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