Екатеринбург и Минск связал прямой авиарейс
Екатеринбургский аэропорт Кольцово перешел на
Екатеринбургский аэропорт Кольцово перешел на
«Запланированы рейсы по 86 направлениям: 40 внутренних, 46 международных. Расписание будет действовать до 24 марта следующего года. Новыми для этой зимы станут рейсы в Минск и Барселону», — сообщает
Летать в Минск трижды в неделю будут лайнеры авиакомпании «Ямал».
Возобновление прямого воздушного сообщения между городами стало логичным продолжением договоренностей, достигнутых между губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и
Беларусь занимает 13 место среди внешнеэкономических партнеров Среднего Урала и второе — среди партнеров в рамках СНГ (уступает она лишь Казахстану). К стратегическим направлениям сотрудничества как правило относят энергетику, машиностроение, здравоохранение, медицинскую и фармацевтическую отрасли. Товарооборот территорий в прошлом году составил около 200 миллионов долларов. За первые пять месяцев года нынешнего — 98 миллионов долларов (торговля подросла на 31 процент).
Напомним, летом, в рамках международной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге, глава Свердловской области и заместитель