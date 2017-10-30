Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Ургант высмеял слова Собчак о том, что она является журналистом
Названа причина смерти 14-летней модели из РФ, умершей в Китае
МИД РФ внес «жесткое представление» в МИД Болгарии
Как сделать самый пугающий макияж на Хэллоуин (видео)Для тех, кто не стал праздновать заранее, редакция проекта «Новости Mail.Ru» собрала видеоуроки для создания самого запоминающегося образа
Путин: некие силы собирают биологический материал россиян
Мы унизили РФ и расплачиваемся за это-Джон Ле Карр
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
Сын Хрущева считает, что Россия не сравнится по мощи с США – СМИ
Глубокое декольте: Глюкоза предстала в мини - СМИ
74-летний Мик Джаггер встречается с 22-летней девушкой
Анфиса Чехова вступилась за бывшего мужа
Молодая жена о Джигарханяне: Он был моим единственным
49-летняя Валерия надела мини с ботфортами - СМИ
Власти предложили установить лимит на высоту домов
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ
Фоторепортажи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
21:24 (мск), источник: "Российская газета"

Екатеринбург и Минск связал прямой авиарейс

Екатеринбургский аэропорт Кольцово перешел на осенне-зимнее расписание. Первый зимний рейс — в столицу Беларуси — вылетел сегодня в 22.00 по местному времени.

«Запланированы рейсы по 86 направлениям: 40 внутренних, 46 международных. Расписание будет действовать до 24 марта следующего года. Новыми для этой зимы станут рейсы в Минск и Барселону», — сообщает пресс-служба авиационного узла.

Летать в Минск трижды в неделю будут лайнеры авиакомпании «Ямал».

Возобновление прямого воздушного сообщения между городами стало логичным продолжением договоренностей, достигнутых между губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и премьер-министром республики Андреем Кобяковым. Открытие рейса поддержит деловые и гуманитарные контакты, расширит сотрудничество регионов в туристической отрасли. «Я уверен, что рейс будет экономически оправдан и конкурентоспособен», — приводит департамент информполитики слова председателя Союза туриндустрии Беларуси Филиппа Гулыя.

Беларусь занимает 13 место среди внешнеэкономических партнеров Среднего Урала и второе — среди партнеров в рамках СНГ (уступает она лишь Казахстану). К стратегическим направлениям сотрудничества как правило относят энергетику, машиностроение, здравоохранение, медицинскую и фармацевтическую отрасли. Товарооборот территорий в прошлом году составил около 200 миллионов долларов. За первые пять месяцев года нынешнего — 98 миллионов долларов (торговля подросла на 31 процент).

Напомним, летом, в рамках международной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге, глава Свердловской области и заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко обсудили возможности поставок на Урал уникальных минских электробусов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Долговая нагрузка продолжила расти у россиян с низким заработком
ВС РФ разъяснил, кто и кому должен платить, если родители делят детей
Путин открыл «Стену скорби»
Экс-главе штаба Трампа предъявлено обвинение по 12 пунктам
НАТО берет под защиту воздушное пространство Черногории
Концентрация CO2 в атмосфере выросла до максимума
СМИ: Карлес Пучдемон может запросить убежище в Бельгии
Капитан подлодки Nautilus сознался в расчленении тела Ким Валль
НАСА опубликовало аудиозаписи с «жуткими звуками» из космоса
Спорт
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать Главный тренер сборной России прокомментировал список футболистов, вызванных на матчи с Аргентиной и Испанией
Авто
Медведев изменил ПДД в России Документ установил единый принцип проезда «круговых перекрёстков», а также узаконил новую разметку, которую водители зовут «вафлями»
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков» Полнометражную версию популярного детского мультсериала показали на открытии Большого фестиваля мультфильмов в Москве
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом Бывший муж актрисы показал Марии сына.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь