Екатеринбург и Минск связал прямой авиарейс

«Запланированы рейсы по 86 направлениям: 40 внутренних, 46 международных. Расписание будет действовать до 24 марта следующего года. Новыми для этой зимы станут рейсы в Минск и Барселону», — сообщает пресс-служба авиационного узла.

Летать в Минск трижды в неделю будут лайнеры авиакомпании «Ямал».

Возобновление прямого воздушного сообщения между городами стало логичным продолжением договоренностей, достигнутых между губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и премьер-министром республики Андреем Кобяковым. Открытие рейса поддержит деловые и гуманитарные контакты, расширит сотрудничество регионов в туристической отрасли. «Я уверен, что рейс будет экономически оправдан и конкурентоспособен», — приводит департамент информполитики слова председателя Союза туриндустрии Беларуси Филиппа Гулыя.

Беларусь занимает 13 место среди внешнеэкономических партнеров Среднего Урала и второе — среди партнеров в рамках СНГ (уступает она лишь Казахстану). К стратегическим направлениям сотрудничества как правило относят энергетику, машиностроение, здравоохранение, медицинскую и фармацевтическую отрасли. Товарооборот территорий в прошлом году составил около 200 миллионов долларов. За первые пять месяцев года нынешнего — 98 миллионов долларов (торговля подросла на 31 процент).