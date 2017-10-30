Поезд, названный именем Анны Франк, вызвал скандал в Германии
Железнодорожную компанию Deutsche Bahn обвинили в неуважении к жертвам нацизма после того, как имя Анны Франк было присвоено высокоскоростному поезду.
Железнодорожную компанию Deutsche Bahn обвинили в неуважении к жертвам нацизма после того, как имя Анны Франк было присвоено высокоскоростному поезду.
Главному немецкому железнодорожному оператору Deutsche Bahn пришлось оправдываться после того, как стало известно о решении назвать один из высокоскоростных поездов в честь Анны Франк — еврейской девочки, ставшей одной из самых известных жертв нацизма.
Анна Франк вошла в список 25 известных жителей Германии, которых выбрало экспертное жюри на основе народного голосования.
Представительница Deutsche Bahn Антье Нойбауер объяснила выбор тем, что Анна Франк стала символом толерантности.
Кроме того, по словам Нойбауэр, девочка олицетворяет собой идею мирного сосуществования разных культур, которое сегодня важнее, чем
Родившаяся в Германии в еврейской семье Анна Франк после прихода Гитлера к власти вместе с семьей скрывалась от преследования нацистов в Нидерландах. В своем знаменитом дневнике она описала, как пряталась от гестаповцев в оккупированном Амстердаме. Ее дневник был опубликован и стал мировым бестселлером.
Семью Анны отправили в концлагерь Освенцим в 1944 году. Сама Анна погибла в лагере
Deutsche Bahn — государственный железнодорожный перевозчик. Эта компания пришла на смену Deutsche Reichsbahn, которая в том числе занималась транспортировкой евреев и других жертв нацизма в концлагеря.
Джулиан Райхельт, журналист популярной ежедневной газеты Bild написал в «Твиттере»: «DB теперь называет поезда в честь жертв депортации. Начали с Анны Франк».
Член жюри, профессор Гизела Меттеле сказала, что ее впечатлило разнообразие имен, предложенных публикой. По словам Меттеле, людей, чьи имена вошли в итоговый список, объединяет их интерес к окружающему миру.
Кроме Анны Франк в список вошли некоторые члены германского Сопротивления. Среди них Ганс и София Шолль и пастор Дитрих Бонхеффер.
Кроме того, он включает имена нескольких немецких канцлеров: Конрада Аденауэра, Людвига Эрхарда и Вилли Брандта, а также философов Ханны Арендт и Карла Маркса.
Новые поезда также назовут в честь писателя Томаса Манна, композитора Людвига ван Бетховена и актрисы Марлен Дитрих.