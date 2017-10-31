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12:39 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Министерства поднимутся на IQ

АИЖК оценило офисы в башне «Москвы-Сити».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) утвердило стоимость выкупа офисов в башне «IQ Квартал» в деловом центре «Москва-Сити», куда переедут сотрудники трех министерств. Собственник объекта — компания «Галс Девелопмент», входящая в группу ВТБ, — может получить 24,9 млрд руб., что ниже рыночной цены.

АИЖК определило цену выкупа площадей в небоскребе «IQ квартал» в ММДЦ «Москва-Сити». АИЖК проведет сделку как закупку у единого поставщика за 24,9 млрд руб., следует из обновлений тендерной документации на сайте госзакупок. Приобретение планируется на основании договора купли-продажи будущей вещи. Предмет договора — нежилые помещения площадью 74,6 тыс. кв. м и 327 машино-мест общей площадью 4,6 тыс. кв. м. Сделка будет профинансирована как за счет собственных средств агентства, так и привлеченных. Такой механизм приобретения недвижимости утвержден наблюдательным советом АИЖК. Ранее сообщалось, что для этой цели агентство может выпустить облигации на 35 млрд руб. (см. «Ъ» от 24 августа). В АИЖК от комментариев отказались.

«IQ Квартал» строится на участке № 11 делового центра «Москва-Сити» «Галс Девелопмент», подконтрольной группе ВТБ. Общая площадь многофункционального комплекса, в составе которого офисы и апартаменты, составит 228 тыс. кв. м. Девелопер рассчитывает закончить работы к концу 2017 года. Комментировать предстоящую продажу в «Галс Девелопмент» отказались. Один из агентов по продаже площадей в ММДЦ ранее рассказывал «Ъ», что сделки в этом районе проходят по цене 330−350 тыс. руб. за 1 кв. м, что при объеме, который планирует выкупить АИЖК, достигает 26 млрд руб. Общий объем расходов на переезд (с учетом покупки офисов) оценивался в 35 млрд руб. с учетом дисконта.

В офисы, выкупленные АИЖК, планируют переехать чиновники Минэкономики, Минпромторга и Минкомсвязи (см. «Ъ» от 16 июля). Общая численность сотрудников ведомств, по данным Росстата за 2016 год, составляла 2,2 тыс. человек плюс 4 тыс. в подведомственных структурах. Переселить чиновников в «Москва-Сити» поручил премьер-министр Дмитрий Медведев в июне 2017 года. Новые площади понадобились в связи с неэффективным использованием старой недвижимости: переезд в современный офис поможет сэкономить на коммунальных услугах 1 млрд руб. ежегодно. Минэкономики, Минпромторг и Минкомсвязи станут пионерами переезда: если проект окажется удачным, то в деловой центр «Москва-Сити» могут перебраться и другие министерства.

Расходы на переезд и покупку новых офисов планируется возместить, продав существующую недвижимость министерств: на их балансе сейчас находится в совокупности 182,8 тыс. кв. м в центре Москвы, включая район Красной Пресни, Овчинниковскую набережную, Китайгородский проезд, 1-ю Брестскую, 1-ю Тверскую-Ямскую и Мясницкую улицы. Все здания ранее были оценены в 15,5−19 млрд руб. После редевелопмента под офисы или жилье их стоимость может превысить 36 млрд руб.

В этом году доля госструктур в объеме сделок на офисном рынке Москвы более чем в пять раз меньше, чем по итогам 2016 года, оценивает директор отдела офисных помещений CBRE Елена Денисова. По ее словам, в объеме сделок, закрытых за три квартала этого года, 7% приходится на госструктуры, в прошлом году — 40%. Это связано с общим падением объема покупательской активности в сегменте коммерческой недвижимости, считает госпожа Денисова. До кризиса, в первом-третьем квартале 2013 года, на долю госструктур пришлось 11% покупок.

Екатерина Геращенко, Халиль Аминов.

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