Министерства поднимутся на IQ
АИЖК оценило офисы в башне «Москвы-Сити».
АИЖК оценило офисы в башне «Москвы-Сити».
Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) утвердило стоимость выкупа офисов в башне «IQ Квартал» в деловом центре «Москва-Сити», куда переедут сотрудники трех министерств. Собственник объекта — компания «Галс Девелопмент», входящая в группу ВТБ, — может получить 24,9 млрд руб., что ниже рыночной цены.
АИЖК определило цену выкупа площадей в небоскребе «IQ квартал» в ММДЦ «Москва-Сити». АИЖК проведет сделку как закупку у единого поставщика за 24,9 млрд руб., следует из обновлений тендерной документации на сайте госзакупок. Приобретение планируется на основании договора
«IQ Квартал» строится на участке № 11 делового центра «Москва-Сити» «Галс Девелопмент», подконтрольной группе ВТБ. Общая площадь многофункционального комплекса, в составе которого офисы и апартаменты, составит 228 тыс. кв. м. Девелопер рассчитывает закончить работы к концу 2017 года. Комментировать предстоящую продажу в «Галс Девелопмент» отказались. Один из агентов по продаже площадей в ММДЦ ранее рассказывал «Ъ», что сделки в этом районе проходят по цене 330−350 тыс. руб. за 1 кв. м, что при объеме, который планирует выкупить АИЖК, достигает 26 млрд руб. Общий объем расходов на переезд (с учетом покупки офисов) оценивался в 35 млрд руб. с учетом дисконта.
В офисы, выкупленные АИЖК, планируют переехать чиновники Минэкономики, Минпромторга и Минкомсвязи (см. «Ъ» от 16 июля). Общая численность сотрудников ведомств, по данным Росстата за 2016 год, составляла 2,2 тыс. человек плюс 4 тыс. в подведомственных структурах. Переселить чиновников в «Москва-Сити» поручил
Расходы на переезд и покупку новых офисов планируется возместить, продав существующую недвижимость министерств: на их балансе сейчас находится в совокупности 182,8 тыс. кв. м в центре Москвы, включая район Красной Пресни, Овчинниковскую набережную, Китайгородский проезд, 1-ю Брестскую, 1-ю
В этом году доля госструктур в объеме сделок на офисном рынке Москвы более чем в пять раз меньше, чем по итогам 2016 года, оценивает директор отдела офисных помещений CBRE Елена Денисова. По ее словам, в объеме сделок, закрытых за три квартала этого года, 7% приходится на госструктуры, в прошлом году — 40%. Это связано с общим падением объема покупательской активности в сегменте коммерческой недвижимости, считает госпожа Денисова. До кризиса, в
Екатерина Геращенко, Халиль Аминов.