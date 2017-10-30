НАК «Узбекистон хаво йуллари» начала летать из Самарканда в Стамбул

Источник: Uzdaily.uz

Авиакомпания будет выполнять рейсы по этому маршруту каждый понедельник, а с 16 ноября и по четвергам.

НАК «Узбекистон хаво йуллари» подчеркнула, что авиабилеты по новому маршруту были распроданы практически сразу, так как спрос на направление в Турцию всегда был очень высоким.

Лайнер Boeing 757 «Узбекистон хаво йуллари» с 177 пассажирами на борту отправился из Самарканда в Стамбул.

Рейсы из Самарканда в Стамбул и обратно будут выполняться на комфортабельных самолетах Boeing и Аirbus, отмечает авиакомпания.

По понедельникам:

HY 275 Самарканд-Стамбул: вылет из Самарканда в 20:00, прилет в Стамбул в 23:00

HY 276 Стамбул-Самарканд: вылет из Стамбула в 00:30 (+1), прилет в Самарканд в 06:45.