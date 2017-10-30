Шестой сезон сериала «Карточный домик» будет последним

Съемки последнего сезона начались в октябре в Мэриленде. Заявление о закрытии проекта было сделано на фоне скандала с актером Кевином Спейси. Его обвинил в сексуальных домогательствах Энтони Рэпп. Инцидент якобы произошел 30 лет назад.