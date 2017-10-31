Ещё одно село в Хабаровском крае перевели на газовое отопление

В Хабаровском крае продолжается программа газификации населённых пунктов. В селе Георгиевка района имени Лазо сдали в эксплуатацию газовую котельную. На проект потратили 43,5 миллиона рублей, из которых 38,2 миллиона выделили из регионального бюджета и 5,3 миллиона — из местного.

«Котельная оснащена современными водогрейными котлами, которые оборудованы интеллектуальными системами. Они корректируют работу в зависимости от погодных условий. Основными преимуществами установленного оборудования является низкий уровень шума, высокий КПД, эффективные энергосберегающие технологии», — рассказал зампред краевого правительства по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Литвинчук.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, сейчас тепло в дома жителей Георгиевки подают от котельной, работающей на угле. В ноябре на энергообъекте проведут испытания оборудования, после чего новая котельная начнёт работать.