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03:20 (мск), источник: Восток Медиа

Ещё одно село в Хабаровском крае перевели на газовое отопление

В Георгиевке сдали в эксплуатацию новую котельную.

В Хабаровском крае продолжается программа газификации населённых пунктов. В селе Георгиевка района имени Лазо сдали в эксплуатацию газовую котельную. На проект потратили 43,5 миллиона рублей, из которых 38,2 миллиона выделили из регионального бюджета и 5,3 миллиона — из местного.

«Котельная оснащена современными водогрейными котлами, которые оборудованы интеллектуальными системами. Они корректируют работу в зависимости от погодных условий. Основными преимуществами установленного оборудования является низкий уровень шума, высокий КПД, эффективные энергосберегающие технологии», — рассказал зампред краевого правительства по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Литвинчук.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, сейчас тепло в дома жителей Георгиевки подают от котельной, работающей на угле. В ноябре на энергообъекте проведут испытания оборудования, после чего новая котельная начнёт работать.

РИА «Восток-Медиа» писало, что в этом году в рамках модернизации теплоэнергетического комплекса в Хабаровском крае на газовое отопление перевели котельные в посёлках Переяславка и Хор, а также в сёлах Новостройка, Могилёвка и Георгиевка. Это позволит сократить централизованный завоз угля в район на 55 тысяч тонн.

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