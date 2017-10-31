Ещё одно село в Хабаровском крае перевели на газовое отопление
В Георгиевке сдали в эксплуатацию новую котельную.
В Георгиевке сдали в эксплуатацию новую котельную.
В Хабаровском крае продолжается программа газификации населённых пунктов. В селе Георгиевка района имени Лазо сдали в эксплуатацию газовую котельную. На проект потратили 43,5 миллиона рублей, из которых 38,2 миллиона выделили из регионального бюджета и 5,3 миллиона — из местного.
«Котельная оснащена современными водогрейными котлами, которые оборудованы интеллектуальными системами. Они корректируют работу в зависимости от погодных условий. Основными преимуществами установленного оборудования является низкий уровень шума, высокий КПД, эффективные энергосберегающие технологии», — рассказал зампред краевого правительства по вопросам
Как сообщает
РИА «Восток-Медиа» писало, что в этом году в рамках модернизации теплоэнергетического комплекса в Хабаровском крае на газовое отопление перевели котельные в посёлках Переяславка и Хор, а также в сёлах Новостройка, Могилёвка и Георгиевка. Это позволит сократить централизованный завоз угля в район на 55 тысяч тонн.