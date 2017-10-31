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04:02 (мск), источник: Ведомости

Эксперты правительства назвали точное число бедных работающих россиян

Шестая часть всех работников в России не может обеспечить себя и свои семьи, говорится в бюллетене аналитического центра при правительстве «Работающие бедные в России и за рубежом». Их доходы в 2016 г. были ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

Источник: AP 2017

По данным Росстата, зарплату ниже прожиточного минимума получает около 2 млн россиян (7,3% работающих на апрель 2017 г.). Если же учесть не только зарплату, но и остальные доходы, а также то, что эти доходы тратятся и на членов семьи, количество работающих бедных возрастает в разы — около 12,1 млн человек в 2016 г., или 16,8% трудоспособного населения, рассказывает эксперт управления социальной политики аналитического центра Владимир Трубин.

Основная доля бедных в России — это работающие люди с детьми, чья зарплата не превышает 2 прожиточных минимумов, если детей двое, и 1,5 прожиточного минимума, если ребенок один, рассказывает директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова.

Около 60% всех бедных — это люди в трудоспособном возрасте, из них 90% работают.

Доля бедных работников в госсекторе в 4 раза больше, чем в частном, хотя на частных предприятиях трудится две трети занятых, говорится в бюллетене. И разрыв растет: в 2011 г. он был двукратным. Государство экономит на зарплатах и в дальнейшем может столкнуться с серьезным дефицитом кадров.

В бюджетном секторе действительно концентрируются работники с низкими зарплатами, отмечает замдиректора Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников, туда чаще идут женщины, пожилые люди, с невысоким образованием, низкой трудовой дисциплиной.

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То, что более 10 млн работающих россиян не могут обеспечить достойную жизнь себе и своей семье, нельзя считать нормальной ситуацией, сказано в бюллетене. Даже если на работу выходит больше членов семьи, из бедности она, как правило, не выбирается, говорит Трубин: чтобы существенно увеличить доход, нужно приобрести новую профессию, повысить уровень образования либо переехать, а рынок труда не обеспечивает достаточно вакансий с более высокой зарплатой и сохранением профессионального статуса. То есть бедность стимулирует занятость, которая не приводит к росту доходов. Бедных семей из 2−3 человек, из которых двое работают, крайне мало, спорит Капелюшников, в основном это семьи со множеством иждивенцев — детей, безработных, пенсионеров.

В России нет такой квалификации, которая «достойна» минимальной российской зарплаты — 7800 руб., указывала весной социальный вице-премьер Ольга Голодец и предлагала «предметно говорить» с компаниями, которые так мало платят своим работникам. Минимальная зарплата не должна быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения — это требование Трудового кодекса, которое годами не выполняется, отмечается в бюллетене. Требование не нарушается — его выполнение отложено до принятия необходимого закона, возражает представитель Минтруда.

В сентябре приравнять МРОТ к прожиточному минимуму поручил президент Владимир Путин, спустя всего неделю правительство одобрило соответствующий законопроект: с 1 января 2018 г. МРОТ повысится примерно до 85% прожиточного минимума, с 1 января 2019 г. — до 100%. Это позволит снизить бедность и неравенство, утверждает представитель Минтруда.

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Но проблему бедности не решит, уверен Трубин: минимальная зарплата рассчитывается исходя из стоимости потребительской корзины, состав которой не соответствует рациональным нормам потребления здорового человека. Государство сначала экономит на зарплатах, а затем теряет на медицинском обслуживании людей с заболеваниями и дефицитом веса, сетует он. Такая экономия замедляет экономический рост, продолжает Трубин: у бедных людей нет мотивации повышать производительность труда, многие уходят в теневую занятость, а предприятия при наличии дешевой рабочей силы не заинтересованы внедрять новую технику, совершенствовать технологию производства. Кроме того, такие люди требуют социальной поддержки: в прошлом году регулярные и единовременные денежные выплаты из региональных бюджетов получили 3,7 млн человек — около 29 млрд руб.

Столь большое количество бедных среди работающих говорит о слабости среднего класса в России, отмечает Овчарова: нам недоступна успешная постиндустриальная экономика. Люди отказываются от квалифицированного труда в пользу неквалифицированного, 1 млн человек в 2016 г., молодые квалифицированные работники уходят из производства в сферу услуг, где можно получать больше денег за менее квалифицированную работу, низкие зарплаты создают дефицит кадров в отдельных отраслях. Врач в России зарабатывает в среднем всего на 20% больше водителя, отмечали аналитики Boston Consulting Group, при этом в США разница составляет 261%, в Германии — 172% и даже в развивающейся Бразилии — 174%.

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Численность людей трудоспособного возраста в России сокращается, безработица, и так близкая к историческим минимумам, продолжит снижаться, зарплаты — расти, что скажется и на доходах людей, говорит представитель Минэкономразвития. Частично проблему работающих бедных в бюджетном секторе решило повышение зарплат некоторым работникам здравоохранения, образования и науки согласно майским указам Путина.

Но даже в этих секторах остаются категории работников, указами не охваченные, отмечает Трубин. На 1 июля 2017 г. указы о повышении зарплат оставалось исполнить на 16%, писал ЦБ в докладе о денежно-кредитной политике, «неуказным» бюджетникам зарплаты в следующие три года будут индексироваться на уровень инфляции.

Количество работающих бедных будет снижаться за счет частного сектора, считают авторы бюллетеня. Проблему работающих бедных нужно отразить в стратегических программных документах государства, определить целевые индикаторы, предлагают они, также нужно усовершенствовать оценки бедности, прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

Ничего хорошего от того, что минимальная зарплата сравняется с прожиточным минимумом, ждать не стоит, убежден Капелюшников, по мере повышения минимальной зарплаты без работы будет оставаться все больше людей — они будут переходить в теневой сектор, а предприятия — получать все больше стимулов платить серые зарплаты.

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