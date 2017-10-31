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05:35 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

С начала года Красноярский край собрал налогов на 337 млрд рублей

Сбор налогов в регионе увеличился за счет роста добычи нефти и газа.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

С января по сентябрь 2017 года сбор налогов и обязательных платежей в Красноярском крае увеличился на 28%, составив 337,9 млрд рублей. Такие данные предоставили в региональном управлении ФНС России.

«Основным направлением роста является увеличение поступлений по налогу на прибыль организаций и платежей за пользование природными ресурсами», — сказано в сообщении.

По данным налоговиков, сбор налогов в региональный бюджет увеличился на 5%, до 143,6 млрд рублей. В прошлом году этот показатель достигал 137 млрд рублей.

С начала года Красноярский край направил в бюджет страны 194,3 млрд рублей, что на 52% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Основная причина все та же — существенный рост поступлений по налогам на добычу нефти и газа, а также на добавленную стоимость.

В ФНС отметили, что основной объем налогов с территории Красноярского края формируют платежи за пользование природными ресурсами (38%). 19% приходится на долю налога на прибыль, 18% обеспечивает НДФЛ, а 13% — НДС. Имущественные налоги, акцизы и спецплатежи составляют менее 5%.

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