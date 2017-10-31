Глава Ростуризма: Дальний Восток становится доступнее

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 31 октября, PrimaMedia.

Распространение режима Свободного порта Владивосток увеличит поток туристов из стран АТР. Об этом заявил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. По его словам, Дальний Восток становится все доступнее, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ЯСИА.

«У российского Дальнего Востока удачное географическое положение. Вокруг находятся государства — крупные генераторы трансграничных туристских потоков в мире — Китай, Япония, Республика Корея. Дальневосточные регионы не только близки, но и интересны для туристов из Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом распространение режима Свободного порта Владивосток на международные аэропорты Дальнего Востока сделает макрорегион еще привлекательнее и доступнее для путешественников из-за рубежа», — отметил Олег Сафонов.

В ряде регионов уже началась масштабная реконструкция аэропортов, что также будет способствовать повышению туристской привлекательности макрорегиона. «Развитие транспортной системы Дальнего Востока является одной из ключевых задач с точки зрения реализации его возможностей как места отдыха и путешествий российских и иностранных граждан. Модернизация аэропортовой инфраструктуры, расширение сети авиамаршрутов и создание условий для приема самолетов всех классов будет способствовать повышению транспортной доступности, увеличению объемов авиаперевозок и, в конечном счете, снижению доли, которую составляют авиабилеты структуре стоимости турпоездки в дальневосточные регионы страны», — уточнил глава Ростуризма.

По итогам заседания Госсовета во Владивостоке президент России Владимир Путин дал поручение сделать Дальний Восток доступнее для иностранцев. Восемь аэропортов Дальнего Востока будут включены в зону действия режима Свободного порта Владивосток. Поручение должно быть выполнено до конца этого года.

Реализация поручения главы государства обеспечит возможность иностранным гражданам прилетать в дальневосточные регионы, в которых функционируют аэропорты с международным статусом, в упрощенном порядке — по электронной визе.