Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Трапезу в одиночестве связали с ожирением
Дочь Андрея Макаревича Анна вышла в свет (фото)
В деле полковника Захарченко появился эпизод о взятке «натурой»
Адам Левин вышел в свет в мини-юбке и розовом парике
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Жена Игоря Николаева заговорила об отношениях с Королевой - СМИ
Жена Джигарханяна подает иск в СК: Устала от грязи
Названа причина смерти в Китае 14-летней модели из России
3 полицейских устроили разбойное нападение в РФ
Молодая жена о Джигарханяне: Он был моим единственным
49-летняя Валерия надела мини с ботфортами - СМИ
Власти предложили установить лимит на высоту домов
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ
Фоторепортажи
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
12Какой была Аляска, когда ее продавали
05:52 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Глава Ростуризма: Дальний Восток становится доступнее

Олег Сафонов уверен, что распространение режима Свободного порта Владивосток увеличит поток туристов из стран АТР.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 31 октября, PrimaMedia.

Распространение режима Свободного порта Владивосток увеличит поток туристов из стран АТР. Об этом заявил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. По его словам, Дальний Восток становится все доступнее, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ЯСИА.

«У российского Дальнего Востока удачное географическое положение. Вокруг находятся государства — крупные генераторы трансграничных туристских потоков в мире — Китай, Япония, Республика Корея. Дальневосточные регионы не только близки, но и интересны для туристов из Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом распространение режима Свободного порта Владивосток на международные аэропорты Дальнего Востока сделает макрорегион еще привлекательнее и доступнее для путешественников из-за рубежа», — отметил Олег Сафонов.

В ряде регионов уже началась масштабная реконструкция аэропортов, что также будет способствовать повышению туристской привлекательности макрорегиона. «Развитие транспортной системы Дальнего Востока является одной из ключевых задач с точки зрения реализации его возможностей как места отдыха и путешествий российских и иностранных граждан. Модернизация аэропортовой инфраструктуры, расширение сети авиамаршрутов и создание условий для приема самолетов всех классов будет способствовать повышению транспортной доступности, увеличению объемов авиаперевозок и, в конечном счете, снижению доли, которую составляют авиабилеты структуре стоимости турпоездки в дальневосточные регионы страны», — уточнил глава Ростуризма.

По итогам заседания Госсовета во Владивостоке президент России Владимир Путин дал поручение сделать Дальний Восток доступнее для иностранцев. Восемь аэропортов Дальнего Востока будут включены в зону действия режима Свободного порта Владивосток. Поручение должно быть выполнено до конца этого года.

Реализация поручения главы государства обеспечит возможность иностранным гражданам прилетать в дальневосточные регионы, в которых функционируют аэропорты с международным статусом, в упрощенном порядке — по электронной визе.

По электронной визе иностранные граждане смогут прилететь в такие международные аэропорты, как «Угольный» (Анадырь) и «Бухта проведения» на Чукотке, «Игнатьево» (Благовещенск) в Амурской области, «Елизово» (Петропавловск-Камчатский) на Камчатке, «Новый» (Хабаровск) и «Дземги» (Комсомольск-на-Амуре) в Хабаровском крае, «Сокол» (Магадан) в Магаданской области, «Хомутово» (Южно-Сахалинск) на Сахалине.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Всемирное природное наследие: заповедники Приморья под эгидой ЮНЕСКО
VII фестиваль молодежной социальной рекламы «Мое кино» прошел в Приморье в конце октября
Путин открыл «Стену скорби»
Эксперты назвали число бедных работающих россиян
Под Киевом ранен подозреваемый в подготовке покушений на Путина
Ассанж рассказал, откуда WikiLeaks получила переписку Клинтон
Путин подписал закон о штрафах за отказ пропускать пешеходов
Капитан подлодки Nautilus сознался в расчленении тела Ким Валль
НАСА опубликовало аудиозаписи с «жуткими звуками» из космоса
Спорт
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать Главный тренер сборной России прокомментировал список футболистов, вызванных на матчи с Аргентиной и Испанией
Авто
Медведев изменил ПДД в России Документ установил единый принцип проезда «круговых перекрёстков», а также узаконил новую разметку, которую водители зовут «вафлями»
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков» Полнометражную версию популярного детского мультсериала показали на открытии Большого фестиваля мультфильмов в Москве
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом Бывший муж актрисы показал Марии сына.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь