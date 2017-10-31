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07:50 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге появится новый вид транспорта — электробус

В ноябре Екатеринбург получит для тестирования новый вид транспорта — электробус. Об этом в эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург» на телеканале «41-Домашний» заявил заместитель главы администрации города по вопросам благоустройства Евгений Архипов.

По словам чиновника, транспорт планируется испытать в зимних условиях. Электробус будет ездить по улице Амундсена с заездом в микрорайон Академический.

«Мы этот вариант обсуждали еще в начале года, но у производителя, завода из Энгельса, были технические сложности. Сейчас завод получил новые мощные аккумуляторы, будем тестировать электробус, смотреть, сможет ли он ехать 30 км без подзарядки», — заключил Евгений Архипов.

Отметим, что в Энгельсе такие машины серийно выпускаются с 2014 года. Дозарядка батарей электробуса без остановки машины происходит через троллейбусные провода. Предприятие активно продвигает свои электробусы в разных регионах России.

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