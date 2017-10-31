В Екатеринбурге появится новый вид транспорта — электробус

По словам чиновника, транспорт планируется испытать в зимних условиях. Электробус будет ездить по улице Амундсена с заездом в микрорайон Академический.

«Мы этот вариант обсуждали еще в начале года, но у производителя, завода из Энгельса, были технические сложности. Сейчас завод получил новые мощные аккумуляторы, будем тестировать электробус, смотреть, сможет ли он ехать 30 км без подзарядки», — заключил Евгений Архипов.