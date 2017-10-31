Еще один подрядчик ремонта красноярских дорог попросил перенести сроки контракта

С заявлением о переносе сроков завершения работ на ул. Северная от пр. Свободный до ул. Озерная в Арбитражный суд Красноярского края обратилось ООО «Красноярскдорремстрой». Компания просит обязать городское Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства изменить сроки, указанные в контракте — начало работ с 6 июля на 14 октября, а окончание — с 31 октября на 14 января 2018 года. Представители строительной фирмы утверждают, что проектную документацию в срок они не получили, что привело к задержке.