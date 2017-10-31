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06:33 (мск), источник: AmurMedia.ru

Новые тренды разоряют турагентства Хабаровска

Путешествия без посредников и промотуры убийственно влияют на индустрию классического выездного туризма.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 31 октября, AmurMedia.

Тяжело переживают новые тенденции туристические агентства Хабаровска, число которых, по оценке участников рынка, уже сократилось и еще будет сокращаться. Для рынка это сигнал: в одном сегменте спрос падает, зато может вырасти в другом, а значит, тем, кто хочет удержаться на плаву, придется перестраиваться, сообщает корр. ИА AmurMedia.

В этом году ряды турагентств Хабаровска сокращаются и будут еще сокращаться. И это при том, что в этом году дела в отрасли, говорят в туркомпаниях, идут немного лучше, чем в прошлом.

Причину неожиданной непопулярности туристических услуг объясняют в компании «Валентур».

— Дело в том, что на сегодняшний день туроператоры снизили почти вдвое комиссионные турагентствам. Было 11−12%, а стало 6−7%. Поэтому на сегодня турагентствам важно так рассчитать свою экономическую составляющую, чтобы компенсировать те затраты, которые у них существуют, — сообщила Валентина Асеева. — Возможно, это связано с тем, что многие агентства использовали ситуацию и давали значительные скидки своим клиентам, тем самым вносили значительный хаос на рынок. Поэтому туроператоры приняли решение навести порядок на рынке, снижая комиссию и вводя туры по промопрайсу.

Промотуры, поясняют в компании «Лидер тур», это туры с максимальной скидкой от туроператора. В этом случае комиссия турагентам действительно сокращается до 6−7%, зато конечная цена будет намного соблазнительнее. К примеру, промотур в Тайланд в среднем на 20 тысяч рублей дешевле, чем обычный.

— Это один из вариантов привлечения туристов. Понятно, что все покупают промотуры, потому что они самые выгодные по цене, но это вовсе не значит, что из-за этого компании закрываются, — поделилась менеджер «Лидер тура» Наталья Ерега. — На рынке действует много фирм-однодневок, которые просто не выдерживают конкуренции.

С этим мнением отчасти согласны в НКО «Дальневосточное региональное сообщество туриндустрии», объединившем более 60 турагентств.

— Хотя компании сообщества сокращение не затронуло, конечно, мы знаем, что сейчас происходит на рынке туруслуг, — рассказала председатель правления НКО Анастасия Степашко. — К нам поступило очень много обращений по поводу демпинга на рынке. Как правило, речь идет о компаниях-новичках. Мало того, что такая компания получила 6%, так она еще в качестве услуги предоставила скидку своим клиентам в 5% и пытается работать на одном проценте. Она, естественно, не выдерживает и через полгода закрывается, и беда-то в том, что в этой компании не понимают, что, по сути, развращают потребителя, приучая к разорительным для себя скидкам. При этом в другой компании, которая давно работает на рынке, не могут получить своего клиента, потому что не могут дать ему такую скидку. Ведь они платят налоги, платят зарплату, за аренду. И сейчас, к сожалению, хватает таких компаний, которые все свои продукты ведут на грани нулевой рентабельности.

Устойчивость рынка туристических услуг подрывает и теневой сектор. Размер этого сектора Анастасия Степашко оценивает как весьма существенный: от 30% и выше.

Помимо этого появились и другие тревожные для отрасли факторы, указывающие, что в ближайшие годы рынок туристических услуг будет радикально меняться. Новые тренды властно диктуют рынку, в какую сторону надо двигаться.

— Сейчас все чаще хабаровчане выезжают за рубеж, не прибегая к услугам туркомпаний, а бронируя авиабилеты и жилье самостоятельно. Особенно, если выезжают в те страны, где въезд безвизовый: Таиланд, Израиль, Египет. Если речь идет о европейском направлении, то понятно, что в этом случае все дальневосточники предпочитают воспользоваться услугами туроператоров Москвы и Санкт-Петербурга. А наши туркомпании остаются не у дел, — отметила начальник отдела аналитической работы и организации туристической деятельности краевого Минкультуры Валентина Неретина. — Спрос, таким образом, сокращается, а компании, опытные, старейшие на рынке, вынуждены закрывать подразделения.

Если выездной туризм переживает кризис, то единственный выход — переориентировать свой бизнес на внутренний туризм, интерес к которому медленно, но неуклонно растет.

Однако готовы меняться далеко не все участники рынка. Многие выжидают, присматриваются, как реформа идет у первопроходцев, да и надежда на то, что авось пронесет и все пойдет по-старому, неистребима.

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