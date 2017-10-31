Новые тренды разоряют турагентства Хабаровска
Путешествия без посредников и промотуры убийственно влияют на индустрию классического выездного туризма.
Путешествия без посредников и промотуры убийственно влияют на индустрию классического выездного туризма.
Хабаровск, 31 октября, AmurMedia.
Тяжело переживают новые тенденции туристические агентства Хабаровска, число которых, по оценке участников рынка, уже сократилось и еще будет сокращаться. Для рынка это сигнал: в одном сегменте спрос падает, зато может вырасти в другом, а значит, тем, кто хочет удержаться на плаву, придется перестраиваться, сообщает корр. ИА AmurMedia.
В этом году ряды турагентств Хабаровска сокращаются и будут еще сокращаться. И это при том, что в этом году дела в отрасли, говорят в туркомпаниях, идут немного лучше, чем в прошлом.
Причину неожиданной непопулярности туристических услуг объясняют в компании «Валентур».
— Дело в том, что на сегодняшний день туроператоры снизили почти вдвое комиссионные турагентствам. Было 11−12%, а стало 6−7%. Поэтому на сегодня турагентствам важно так рассчитать свою экономическую составляющую, чтобы компенсировать те затраты, которые у них существуют, — сообщила Валентина Асеева. — Возможно, это связано с тем, что многие агентства использовали ситуацию и давали значительные скидки своим клиентам, тем самым вносили значительный хаос на рынок. Поэтому туроператоры приняли решение навести порядок на рынке, снижая комиссию и вводя туры по промопрайсу.
Промотуры, поясняют в компании «Лидер тур», это туры с максимальной скидкой от туроператора. В этом случае комиссия турагентам действительно сокращается до 6−7%, зато конечная цена будет намного соблазнительнее. К примеру, промотур в Тайланд в среднем на 20 тысяч рублей дешевле, чем обычный.
— Это один из вариантов привлечения туристов. Понятно, что все покупают промотуры, потому что они самые выгодные по цене, но это вовсе не значит, что
С этим мнением отчасти согласны в НКО «Дальневосточное региональное сообщество туриндустрии», объединившем более 60 турагентств.
— Хотя компании сообщества сокращение не затронуло, конечно, мы знаем, что сейчас происходит на рынке туруслуг, — рассказала председатель правления НКО Анастасия Степашко. — К нам поступило очень много обращений по поводу демпинга на рынке. Как правило, речь идет о
Устойчивость рынка туристических услуг подрывает и теневой сектор. Размер этого сектора Анастасия Степашко оценивает как весьма существенный: от 30% и выше.
— Сейчас все чаще хабаровчане выезжают за рубеж, не прибегая к услугам туркомпаний, а бронируя авиабилеты и жилье самостоятельно. Особенно, если выезжают в те страны, где въезд безвизовый: Таиланд, Израиль, Египет. Если речь идет о европейском направлении, то понятно, что в этом случае все дальневосточники предпочитают воспользоваться услугами туроператоров Москвы и
Если выездной туризм переживает кризис, то единственный выход — переориентировать свой бизнес на внутренний туризм, интерес к которому медленно, но неуклонно растет.
Однако готовы меняться далеко не все участники рынка. Многие выжидают, присматриваются, как реформа идет у первопроходцев, да и надежда на то, что авось пронесет и все пойдет