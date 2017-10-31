Медведев распорядился расширить порт под Краснодаром

Как сообщается, распоряжением утверждено решение о расширении морского порта Кавказ для обеспечения приема дополнительного количества морских судов, возможности постановки их к причалу, а также для расширения операционной акватории возле причалов.

Официальный старт строительства трассы «Таврида» в Крыму был дан 12 мая 2017 года. Четырехполосная автотрасса соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы (в двухполосном исполнении) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Расчетная скорость движения по трассе составит 120 километров в час. Полная стоимость строительства трассы «Таврида» в Крыму и Севастополе определена на уровне 166 миллиардов рублей.