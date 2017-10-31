Производство мяса в Приморье увеличилось на 42%
Поголовье крупного рогатого скота осталось на уровне прошлого года.
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Поголовье крупного рогатого скота осталось на уровне прошлого года.
Производство мяса в Приморье за девять месяцев выросло на 42% до почти 50 тысяч тонн, при этом поголовье крупного рогатого скота осталось на уровне прошлого года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
«За девять месяцев произведено мяса скота и птицы почти 50 тысяч тонн, что на 42% выше уровня прошлого года», — говорится в сообщении.
Поголовье крупного рогатого скота осталось на уровне прошлого года, почти 67,5 тысяч голов.