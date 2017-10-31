Новосибирская область пересмотрит условия конкурса на строительство семи поликлиник
Администрация региона не нашла инвесторов, желающих поучаствовать в проекте.
Администрация региона не нашла инвесторов, желающих поучаствовать в проекте.
НОВОСИБИРСК, 31 октября. /ТАСС/. Конкурс на поиск концессионера на строительство одновременно семи поликлиник в Новосибирске не состоялся, инвесторов для проекта не нашлось, сообщил во вторник журналистам врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. В связи с этим правительство пересмотрит условия конкурса и сроки строительства объектов.
«Конкурс на право заключения концессионного соглашения не состоялся, не нашлось инвесторов, желающих поучаствовать в строительстве одновременно семи поликлиник на территории Новосибирска. Раз условия объявленного конкурса не вызвали интереса, нам придется их менять. В том числе мы рассматриваем возможность принципиального изменения подхода —
По его словам, график строительства поликлиник также может быть изменен. «Мы понимаем, что поликлиники нужны в течение ближайших двух лет, но если не найдется инвестора, готового вложить средства единовременно, придется продлевать сроки до 3−4 лет», — добавил врио губернатора.
Планировалось, что срок действия соглашения составит 10 лет со дня его заключения, при этом проектирование и строительство должны были быть выполнены за два года. Стоимость проекта — 6,1 млрд рублей, из них 4,66 млрд рублей — средства концессионера, остальное — средства капитального гранта. Предполагалось, что концессионер возьмет на себя также поставку оборудования и эксплуатацию учреждений. Доход концессионера за пять лет по процентам должен был составить около 330 млн рублей.