Новосибирская область пересмотрит условия конкурса на строительство семи поликлиник

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НОВОСИБИРСК, 31 октября. /ТАСС/. Конкурс на поиск концессионера на строительство одновременно семи поликлиник в Новосибирске не состоялся, инвесторов для проекта не нашлось, сообщил во вторник журналистам врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. В связи с этим правительство пересмотрит условия конкурса и сроки строительства объектов.

«Конкурс на право заключения концессионного соглашения не состоялся, не нашлось инвесторов, желающих поучаствовать в строительстве одновременно семи поликлиник на территории Новосибирска. Раз условия объявленного конкурса не вызвали интереса, нам придется их менять. В том числе мы рассматриваем возможность принципиального изменения подхода — государственно-частное партнерство вместо объявленной ранее концессии. Также вполне возможно мы будем рассматривать софинансирование из средств инвестора и бюджета», — сказал Травников.

По его словам, график строительства поликлиник также может быть изменен. «Мы понимаем, что поликлиники нужны в течение ближайших двух лет, но если не найдется инвестора, готового вложить средства единовременно, придется продлевать сроки до 3−4 лет», — добавил врио губернатора.

Министерство здравоохранения Новосибирской области в начале сентября объявило конкурс на выбор инвестора для строительства в региональном центре семи новых поликлиник с общей пропускной способностью 5,2 тыс. человек за смену.