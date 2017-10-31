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07:27 (мск), источник: АиФ Омск

Бурков изыскивает дополнительное финансирование для Омской области

Врио губернатора побывал с рабочим визитом в Москве.

Бурков изыскивает дополнительное финансирование для Омской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Накануне, 30 октября, врио губернатора Омской области Александр Бурков посетил с рабочим визитом Москву. В столице он встретился с заместителем министра финансов России Леонидом Горниным. В ходе встречи губернатор и замминистра финансов обсудили вопрос выделения Омской области дополнительных федеральных дотаций. Встреча была особенно актуальна, поскольку в ближайшее время федеральный центр будет распределять дотации между регионами на 2017−2018 год.

Александр Бурков обозначил перед замминистра финансов бюджетные проблемы, которые есть у региона, и аргументировал необходимость финансовой помощи.

«Прогнозные показатели на год по доходам, по налогу на прибыль были одни, а по факту — картина немного другая. Мы видим, что крупные компании не дают той динамики роста налога на прибыль, которая нам нужна. Для нас имеет большое значение, какие суммы будут выделены региону из федерального бюджета», — отметил Александр Бурков.

В первую очередь речь шла о дополнительных средствах на повышение оплаты труда бюджетников.

«Мы сделаем все, чтобы “майские” указы Президента России Владимира Путина на территории региона были выполнены. Вопросы удалось обсудить детально. Думаю, по 2017 году Минфин РФ нас услышал. Что касается помощи со стороны федерального бюджета на 2018 год, это будет рассматриваться в ноябре», — сообщил Александр Бурков.

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