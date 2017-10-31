В Хиве построят стилизованный под древности ж/д вокзал
Проект вокзала специально разрабатывался с учетом гармоничного сочетания с окружающей древней архитектурой расположенного рядом
Проект вокзала специально разрабатывался с учетом гармоничного сочетания с окружающей древней архитектурой расположенного рядом
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. В Хиве идет строительство уникального и стилизованного под памятники древней архитектуры железнодорожного вокзала, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Современный вокзал после запуска сможет одновременно обслуживать до 200 пассажиров. Учитывая, что объект будет максимально близко расположен от всемирно известного памятника —
«Дизайн сооружения будет сочетать в себе национальные орнаменты и образцы хивинского зодчества, гармонировать с историческим комплексом. В настоящее время здесь ведутся
Строительство вокзала ведется в рамках проекта по созданию новой железной дороги из Ургенча в Хиву. Здесь строители уже выполнили 743 тысячи кубометров земельных работ, из запланированных 93 искусственных сооружений построены 63, возведён один путепровод. На строительных площадках работает свыше 200 специалистов, около 100 единиц строительной техники.
Общая протяженность новой линии составит 31,7 км. В перспективе по ней будут курсировать скоростные поезда «Афросиаб».
Сейчас железнодорожники продолжают строительство железной дороги Бухара — Мискин общей протяженностью 335 километров, адаптированной под скоростные поезда. Например, пока поезда из Ташкента в Ургенч идут по магистрали Навои — Учкудук — Мискин протяженностью 1064 километра, а с завершением проекта эта дистанция сократится почти на 100 километров.
Соответственно, после ее запуска туристы смогут на комфортабельном скоростном поезде «Афросиаб» без проблем перемещаться между историческими жемчужинами Узбекистана — Ташкентом, Бухарой, Самаркандом и Хивой. При этом для увеличения турпотока планируется внедрить скидки до 15% на стоимость железнодорожных и авиабилетов.