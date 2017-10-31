С нарушениями добывала гравий в Казачинско-Ленском районе дорожная служба Иркутской области
АО «Дорожная служба Иркутской области» проводило геологическое изучение и добычу
АО «Дорожная служба Иркутской области» проводило геологическое изучение и добычу
Как 31 октября 2017 года сообщила
Прокуратура также установила, что АО «ДСИО’в нарушение требований федерального законодательства использовало земельный участок не в соответствии с его целевым назначением, а именно проводило геологическое изучение, работы по добыче
По результатам проведенной проверки внесено представление, возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.2 ст. 7.3, ч. 1 ст. 8.1 КоАП РФ. По результатам рассмотрения представления АО «ДСИО» приостановило работы на карьере «Казачинский-1» до устранения допущенных нарушений, начало процедуру перевода земель в земли промышленности, производится очистка карьера «Тарасовский». Кроме того, в АО «ДСИО» назначена служебная проверка для привлечения должностных лиц к ответственности.