Трамваи по Татищева в Екатеринбурге поедут через 10 дней
А обещали — 25 октября.
А обещали — 25 октября.
Трамваи по отремонтированной улице Татищева должны пойти в первой декаде ноября. Об этом в эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург» сообщил замглавы мэрии по вопросам благоустройства Евгений Архипов. Само строительство трамвайных путей завершено давно. Сейчас идет этап согласования изменений в электросети.
«Как только пройдем все этапы согласования и этап приемки работ, тогда и запустим трамваи. Я думаю, все это должно произойти в течение 7−10 дней», — заявил Архипов.
Ранее трамваи по Татищева обещали пустить 25 октября, передает «Уралинформбюро».