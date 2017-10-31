Трамваи по Татищева в Екатеринбурге поедут через 10 дней

Трамваи по отремонтированной улице Татищева должны пойти в первой декаде ноября. Об этом в эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург» сообщил замглавы мэрии по вопросам благоустройства Евгений Архипов. Само строительство трамвайных путей завершено давно. Сейчас идет этап согласования изменений в электросети.