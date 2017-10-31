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08:11 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Трамваи по Татищева в Екатеринбурге поедут через 10 дней

А обещали — 25 октября.

Источник: УралИнформБюро

Трамваи по отремонтированной улице Татищева должны пойти в первой декаде ноября. Об этом в эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург» сообщил замглавы мэрии по вопросам благоустройства Евгений Архипов. Само строительство трамвайных путей завершено давно. Сейчас идет этап согласования изменений в электросети.

«Как только пройдем все этапы согласования и этап приемки работ, тогда и запустим трамваи. Я думаю, все это должно произойти в течение 7−10 дней», — заявил Архипов.

Ранее трамваи по Татищева обещали пустить 25 октября, передает «Уралинформбюро».

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