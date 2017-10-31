Железнодорожники увеличат число электричек в Ферганской долине

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Узбекские железнодорожники планируют увеличить число электричек, курсирующих по Ферганской долине, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

На сегодняшний день по маршруту Коканд — Маргилан — Андижан курсируют две электрички, запущенные в начале августа этого года. Первая отправляется в 06:22 из Коканда и прибывает в Андижан в 09:12.

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В пути она делает остановки, помимо трех вышеуказанных крупных городов, на станциях Какир, Фуркат, Мехнатабад, Алтыарык, Маргилан, Ахунбабаев, Акрабат, Кува, Каратепа и Асака. На каждую станцию уходит примерно по 2 минуты. При этом общее количество времени в пути, от начала маршрута до конечной остановки, составляет примерно 2 часа 50 минут.

Средняя скорость поезда равняется 120 км/ч. К слову, весь путь состав преодолевает на 40 минут быстрее легкового автомобиля.

Назад из Андижана электричка отправляется 16:40 и прибывает в Коканд в 19:24. Она состоит из шести вагонов и только за один рейс может перевозить 350 пассажиров. Сами вагоны оснащены мягкими и удобными сиденьями, мониторами и системой кондиционирования воздуха. За каждым закреплены проводники, готовые оказать пассажирам достойный уровень сервисного обслуживания.