Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Матиос о небоевых потерях в армии Украины: "Скажу страшные вещи"
Что нужно обязательно сделать с машиной перед наступлением зимы
Ходорковский объяснил отказ от финансирования Собчак на выборах
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
Сын Хрущева считает, что Россия не сравнится по мощи с США – СМИ
Глубокое декольте: Глюкоза предстала в мини - СМИ
Названа причина смерти в Китае 14-летней модели из России
3 полицейских устроили разбойное нападение в РФ
СМИ: Виталина назвала поступок Джигарханяна предательством
49-летняя Валерия надела мини с ботфортами - СМИ
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
08:33 (мск), источник: NewsKo

У ТОСЭР «Чусовой» появился второй резидент

В федеральный реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития 26 октября 2017 года включён второй резидент ТОСЭР «Чусовой».

Им стало ООО «Белый камень», которое планирует реализовать в Чусовом инвестиционный проект по увеличению объемов добычи известкового щебня до 720 тыс. тонн в год.

Соглашение об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Чусовой» заключено между ООО «Белый камень» и министерством территориального развития Пермского края 16 октября 2017 года. В рамках данного соглашения предприятие планирует привлечение инвестиций в размере 27 млн руб., а также создание 58 новых рабочих мест.

На перспективу ООО «Белый камень» планирует увеличить объёмы добычи щебня до 1 тыс. 440 тонн в год и освоить производство минерального порошка, что позволит создать дополнительно еще 50 новых рабочих мест.

О своих намерениях получить статус резидента ТОСЭР «Чусовой» в 2018 году заявили пять организаций, которые при поддержке краевых властей и муниципалитета уже выбрали в Чусовом инвестиционные площадки. В рамках данного соглашения предприятие планирует привлечение инвестиций в размере 27 млн руб., в результате реализации данных проектов планируется создать 285 новых рабочих мест.

По сообщению пресс-службы администрации губернатора Пермского края

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Соло пешехода
Тиллерсон попросил разрешить свободное применение военной силы
Эксперты назвали число бедных работающих россиян
ФСБ рассказала о приговоре за госизмену жителю Хабаровского края
Третья женщина заявила о намерении пойти на выборы президента
Путин подписал закон о праве задерживать должников по алиментам
На Байкале погибло более 130 особей нерпы
Чубайс предупредил о возможном энергетическом кризисе в России
Спорт
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать Главный тренер сборной России прокомментировал список футболистов, вызванных на матчи с Аргентиной и Испанией
Авто
Медведев изменил ПДД в России Документ установил единый принцип проезда «круговых перекрёстков», а также узаконил новую разметку, которую водители зовут «вафлями»
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков» Полнометражную версию популярного детского мультсериала показали на открытии Большого фестиваля мультфильмов в Москве
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом Бывший муж актрисы показал Марии сына.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь