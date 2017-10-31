У ТОСЭР «Чусовой» появился второй резидент

Им стало ООО «Белый камень», которое планирует реализовать в Чусовом инвестиционный проект по увеличению объемов добычи известкового щебня до 720 тыс. тонн в год.

Соглашение об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Чусовой» заключено между ООО «Белый камень» и министерством территориального развития Пермского края 16 октября 2017 года. В рамках данного соглашения предприятие планирует привлечение инвестиций в размере 27 млн руб., а также создание 58 новых рабочих мест.

На перспективу ООО «Белый камень» планирует увеличить объёмы добычи щебня до 1 тыс. 440 тонн в год и освоить производство минерального порошка, что позволит создать дополнительно еще 50 новых рабочих мест.

О своих намерениях получить статус резидента ТОСЭР «Чусовой» в 2018 году заявили пять организаций, которые при поддержке краевых властей и муниципалитета уже выбрали в Чусовом инвестиционные площадки. В рамках данного соглашения предприятие планирует привлечение инвестиций в размере 27 млн руб., в результате реализации данных проектов планируется создать 285 новых рабочих мест.