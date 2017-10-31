Проезд в общественном транспорте Минска подорожает с 1 ноября

Источник: БЕЛТА

Согласно документу, талон на одну поездку на наземном городском транспорте будет стоить 60 копеек, на метро — 65 копеек, в автобусах экспрессных маршрутов — 75 копеек. Приобрести талон у водителя наземного городского транспорта можно будет за 65 копеек.

Проездной билет на календарный месяц на автобус, или троллейбус, или трамвай обойдется в Br27, на метрополитен — Br29,25, на экспресс-автобус — Br33,75.

В среднем стоимость проездных вырастет на 12−13%.

Постановление вступит в силу после его официального опубликования.