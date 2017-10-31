Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Обустраиваем детскую по системе Монтессори: 5 шагов
В деле полковника Захарченко появился эпизод о взятке «натурой»
Путин повысил штрафы для водителей за отказ пропустить пешехода
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
США ставят ультиматум Сербии: "Мы или РФ, выбор за вами"
РФ совершит прорыв на рынке газа ЕС благодаря США
74-летний Мик Джаггер встречается с 22-летней девушкой
Анфиса Чехова вступилась за бывшего мужа
Глюкоза выложила видео танца без нижнего белья в платье – СМИ
СМИ показали сравнение зарплат в Крыму и Одессе
Ходорковский объяснил отказ от финансирования Собчак на выборах
Россиянина спасло выложенное мхом слово
Фоторепортажи
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
09:06 (мск), источник: БЕЛТА

Проезд в общественном транспорте Минска подорожает с 1 ноября

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проезд в общественном транспорте Минска подорожает с 1 ноября. Соответствующее решение Мингорисполкома от 19 октября 2017 года № 3506 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Согласно документу, талон на одну поездку на наземном городском транспорте будет стоить 60 копеек, на метро — 65 копеек, в автобусах экспрессных маршрутов — 75 копеек. Приобрести талон у водителя наземного городского транспорта можно будет за 65 копеек.

Проездной билет на календарный месяц на автобус, или троллейбус, или трамвай обойдется в Br27, на метрополитен — Br29,25, на экспресс-автобус — Br33,75.

В среднем стоимость проездных вырастет на 12−13%.

Постановление вступит в силу после его официального опубликования.

В последний раз стоимость проезда в городском общественном транспорте Минска повышали в декабре 2016 года. Тогда подорожание также составило 5 копеек.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 С 1 ноября в Беларуси повышаются пенсии, БПМ и детские пособия
Отец Анфисы Чеховой подал на нее в суд
Тиллерсон попросил разрешить свободное применение военной силы
Руководитель избирательной кампании Собчак покинул ее штаб
ФСБ рассказала о приговоре за госизмену жителю Хабаровского края
Третья женщина заявила о намерении пойти на выборы президента
Ученый ответил на вопрос Путина о сборе биоданных россиян
На Байкале погибло более 130 особей нерпы
Чубайс предупредил о грядущем энергетическом кризисе в России
Спорт
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать Главный тренер сборной России прокомментировал список футболистов, вызванных на матчи с Аргентиной и Испанией
Авто
Медведев изменил ПДД в России Документ установил единый принцип проезда «круговых перекрёстков», а также узаконил новую разметку, которую водители зовут «вафлями»
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков» Полнометражную версию популярного детского мультсериала показали на открытии Большого фестиваля мультфильмов в Москве
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом Бывший муж актрисы показал Марии сына.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь