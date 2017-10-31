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08:41 (мск), источник: RNS

Чубайс предупредил о возможном энергетическом кризисе в России

Россия через 6−7 лет может столкнуться с нехваткой электричества, так как спрос на электроэнергию будет превышать доступные мощности, если в течение этого времени не будут введены новые электростанции, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью «Российской газете».

Источник: AP 2017

«Вспомните, что было десять лет назад. Во многих важнейших регионах страны физически не хватало мощностей. Так было на юге Приморья, в Екатеринбурге, на юге Урала, в Западной Сибири, где вся российская нефтянка. Так было в Сочи. И вводы новых мощностей, которые дала осуществить реформа энергетики, эту проблему сняли… Но если делать прогноз на будущее, то в нем практически все сходятся на мысли, что этот ресурс исчерпается… Думаю, в диапазоне от шести до семи лет, если не обеспечивать новые вводы» — сказал Чубайс.

По его словам, сейчас никакого кризиса нет, так как за последние 10 лет были введены рекордное для России 35 тыс. мегаватт.

Однако если в стране не начнется строительство новых электростанций, то в будущем «мы получим отключение электроэнергии в самый драматический момент, например, зимой при температуре минус 30».

Есть риск, что при максимальной загрузке имеющегося оборудования просто не хватит. А при дефиците электроэнергии и цены могут пойти вверх, предупредил глава «Роснано».

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