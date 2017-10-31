Чубайс предупредил о возможном энергетическом кризисе в России

«Вспомните, что было десять лет назад. Во многих важнейших регионах страны физически не хватало мощностей. Так было на юге Приморья, в Екатеринбурге, на юге Урала, в Западной Сибири, где вся российская нефтянка. Так было в Сочи. И вводы новых мощностей, которые дала осуществить реформа энергетики, эту проблему сняли… Но если делать прогноз на будущее, то в нем практически все сходятся на мысли, что этот ресурс исчерпается… Думаю, в диапазоне от шести до семи лет, если не обеспечивать новые вводы» — сказал Чубайс.