В Екатеринбурге снесут «цыганский поселок»: на его месте построят жилье, торгово-развлекательный комплекс, школы и детские сады

Об этом сообщается на сайте областного минстроя, передает корреспондент Накануне.RU.
Согласно проектной документации, речь идет о территории в квадрате улиц Московская — Расковой — Амундсена. Площадь проектируемой территории составляет 15 га. В настоящее время площадь жилых домов составляет 11 тыс. 880 кв.м, однако, планируется, что за счет строительства она увеличится до 180 тыс. квадратных метров. Также уточняется, что численность населения увеличится с 304 человек до 6 тыс.
Проектом планировки предусмотрено строительство 10 многоквартирных высоток.
Помимо жилья в квартале планируется строительство «объектов общего образования», а именно — четырех. Речь идет о школах и детских садах.
Предусмотрено также строительство торгово-развлекательного центра и паркингов.
Застройщиком территории выступает АО «Земельный ресурс», известное строительством ЖК «Московский квартал».
Публичные слушания по проекту планировки квартала пройдут уже 14 ноября в 15.00 в здании Дворца культуры железнодорожников.
Добавим, что «цыганский поселок» в Екатеринбурге имеет дурную славу. В 90-е годы он был известен, как местом обитания наркобаронов.
Ранее, отметим, другой застройщик объявлял о планах «освоения» цыганского поселка с противоположной стороны — в секторе Московская — Шаумяна — Фурманова. Там планировалось построить европейский квартал.