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08:56 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге снесут «цыганский поселок»: на его месте построят жилье, торгово-развлекательный комплекс, школы и детские сады

В Екатеринбурге снесут «цыганский поселок». На его месте планируется построить жилой комплекс. Публичные слушания по проекту планировки пройдут 14 ноября.

Об этом сообщается на сайте областного минстроя, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно проектной документации, речь идет о территории в квадрате улиц Московская — Расковой — Амундсена. Площадь проектируемой территории составляет 15 га. В настоящее время площадь жилых домов составляет 11 тыс. 880 кв.м, однако, планируется, что за счет строительства она увеличится до 180 тыс. квадратных метров. Также уточняется, что численность населения увеличится с 304 человек до 6 тыс.

Проектом планировки предусмотрено строительство 10 многоквартирных высоток.

Помимо жилья в квартале планируется строительство «объектов общего образования», а именно — четырех. Речь идет о школах и детских садах.

Предусмотрено также строительство торгово-развлекательного центра и паркингов.

Застройщиком территории выступает АО «Земельный ресурс», известное строительством ЖК «Московский квартал».

Публичные слушания по проекту планировки квартала пройдут уже 14 ноября в 15.00 в здании Дворца культуры железнодорожников.

Добавим, что «цыганский поселок» в Екатеринбурге имеет дурную славу. В 90-е годы он был известен, как местом обитания наркобаронов.

Ранее, отметим, другой застройщик объявлял о планах «освоения» цыганского поселка с противоположной стороны — в секторе Московская — Шаумяна — Фурманова. Там планировалось построить европейский квартал.

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