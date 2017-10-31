В Екатеринбурге снесут «цыганский поселок»: на его месте построят жилье, торгово-развлекательный комплекс, школы и детские сады

Об этом сообщается на сайте областного минстроя, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно проектной документации, речь идет о территории в квадрате улиц Московская — Расковой — Амундсена. Площадь проектируемой территории составляет 15 га. В настоящее время площадь жилых домов составляет 11 тыс. 880 кв.м, однако, планируется, что за счет строительства она увеличится до 180 тыс. квадратных метров. Также уточняется, что численность населения увеличится с 304 человек до 6 тыс.

Проектом планировки предусмотрено строительство 10 многоквартирных высоток.

Помимо жилья в квартале планируется строительство «объектов общего образования», а именно — четырех. Речь идет о школах и детских садах.

Предусмотрено также строительство торгово-развлекательного центра и паркингов.

Застройщиком территории выступает АО «Земельный ресурс», известное строительством ЖК «Московский квартал».

Публичные слушания по проекту планировки квартала пройдут уже 14 ноября в 15.00 в здании Дворца культуры железнодорожников.

Добавим, что «цыганский поселок» в Екатеринбурге имеет дурную славу. В 90-е годы он был известен, как местом обитания наркобаронов.