Бюджет Прикамья стал инвестиционным

Источник: "Российская газета"

На пленарном заседании перед парламентариями выступил глава Прикамья Максим Решетников, который отметил, что краевая казна следующего года имеет ярко выраженную социальную направленность — доля социальных расходов составляет около 75 процентов.

При этом все обязательства перед жителями края обеспечены финансово, учтены стратегически значимые направления. Проект бюджета призван гарантировать рост качества социальных услуг и жизни пермяков.

— С моей точки зрения, на следующем этапе помимо глобальных целей необходимо уделить больше внимания операционным показателям: сколько надо построить и отремонтировать дорог, скольким людям помочь. Это вещи, понятные жителям, о них пермяки говорили на наших встречах, — подчеркнул губернатор.

Доходная часть краевой казны на 2018 год составит 115 миллиардов 618,4 миллиона рублей, расходная — 119 миллиардов 200 миллионов рублей. Таким образом, дефицит бюджета составляет 3,6 миллиарда рублей.

Это три процента от объема доходов, что не превышает предельный размер, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Дефицит бюджета — явление вынужденное. В 2018 году край завершает программу переселения жителей из аварийного жилья в Березниках. Идет возврат долгов дорожному фонду, а это шесть миллиардов рублей.

— В нынешнем году мы сокращаем их на три миллиарда, в следующем — на один миллиард, к 2020 году долг закроем, — сказал глава региона. — В 2018 году заканчивается ряд социальных выплат, это еще миллиард. Мы рассчитываем, что к 2020 году реальная цифра дефицита будет сведена к нулю.

Наибольший рост финансирования запланирован по программе «Комфортное здравоохранение» (+13,5 процента по сравнению с 2017 годом). Средства пойдут на развитие и укрепление материальной базы поликлинического звена, повышение доступности узких специалистов, развитие новой системы медицинской помощи в проблемных районах и информационных технологий, в том числе телемедицины (дистанционные консультации специалистов краевого центра и районов).

Предполагается рост финансирования стационарного звена: в два раза увеличится число летных часов пермской санитарной авиации, будет модернизирована скорая помощь (создан единый диспетчерский центр).

На программу «Образование и молодежная политика» из бюджета следующего года планируется выделить 34,3 миллиарда рублей. Это на 10,1 процента больше, чем в текущем году. Программа предполагает увеличение расходов на воспитание и обучение детей, стипендиальный фонд, индексацию расходов на школьное питание. Более 120 миллионов рублей заложено на стипендии выпускников с результатом ЕГЭ 225 баллов и выше. Отдельно предлагается в два раза увеличить стипендии студентам, которые поступают на приоритетные для края специальности и имеют контракты с предприятиями. На ближайшие три года запланирована модернизация образовательной инфраструктуры: строительство новых детских садов и школ, развитие информационных технологий в учебных заведениях.

На социальную поддержку в 2018 году будет направлено 20,5 миллиарда рублей (17 процентов расходов), развитие территорий — 10,1 миллиарда рублей (девять процентов), культуру — 4,3 миллиарда (четыре процента), спорт — 1,8 миллиарда рублей (один процент расходов).

— На общественных слушаниях по бюджету отмечалось, что некоторые программы не работают в полной мере, — отметил депутат краевого парламента Олег Постников. — В частности, не была предусмотрена индексация именных стипендий. Мне понравилось, как быстро отреагировало на это замечание правительство. Уже сегодня внесены изменения в законопроект, и индексация учтена.

— Губернатор сделал достаточно оптимистический прогноз, бюджет трехлетний, экономика адаптировалась к кризису и внешним вызовам, есть плановый рост, нам понятны перспективы, — сказал депутат Законодательного собрания Юрий Борисовец. — Это очень существенно. Сейчас можно говорить об умеренном росте доходов в Пермском крае. Наряду с другими источниками наполнения региональной казны, такими как НДФЛ и налог на прибыль, сегодня мы должны прийти к третьей составляющей — налогу на имущество.

— Надеемся, что слаженная работа губернаторской команды, депутатского корпуса, органов местного самоуправления станет залогом успешного претворения в жизнь бюджетных планов, — резюмировал обсуждение проекта главного финансового документа председатель Законодательного собрания Валерий Сухих.

— Наш бюджет является бюджетом развития и на 2017, и на 2018 год. В результате мы должны довести инвестиционные вложения до 15 процентов — это целевой норматив, находящийся в треугольнике «бюджет развития — социальные обязательства — ответственный подход к решению текущих проблем», — отметил губернатор края Максим Решетников. — Региону необходимо возвращение лидерства во многих сферах, и представленный проект бюджета является инструментом опережающего развития.

Второе чтение законопроекта состоится в ноябре.

Тем временем.