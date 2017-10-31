Бюджет Прикамья стал инвестиционным
Законодательное собрание региона приняло в первом чтении проект бюджета на 2018 год.
Законодательное собрание региона приняло в первом чтении проект бюджета на 2018 год.
На пленарном заседании перед парламентариями выступил глава Прикамья Максим Решетников, который отметил, что краевая казна следующего года имеет ярко выраженную социальную направленность — доля социальных расходов составляет около 75 процентов.
При этом все обязательства перед жителями края обеспечены финансово, учтены стратегически значимые направления. Проект бюджета призван гарантировать рост качества социальных услуг и жизни пермяков.
— С моей точки зрения, на следующем этапе помимо глобальных целей необходимо уделить больше внимания операционным показателям: сколько надо построить и отремонтировать дорог, скольким людям помочь. Это вещи, понятные жителям, о них пермяки говорили на наших встречах, — подчеркнул губернатор.
Это три процента от объема доходов, что не превышает предельный размер, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Дефицит бюджета — явление вынужденное. В 2018 году край завершает программу переселения жителей из аварийного жилья в Березниках. Идет возврат долгов дорожному фонду, а это шесть миллиардов рублей.
— В нынешнем году мы сокращаем их на три миллиарда, в следующем — на один миллиард, к 2020 году долг закроем, — сказал глава региона. — В 2018 году заканчивается ряд социальных выплат, это еще миллиард. Мы рассчитываем, что к 2020 году реальная цифра дефицита будет сведена к нулю.
Наибольший рост финансирования запланирован по программе «Комфортное здравоохранение» (+13,5 процента по сравнению с 2017 годом). Средства пойдут на развитие и укрепление материальной базы поликлинического звена, повышение доступности узких специалистов, развитие новой системы медицинской помощи в проблемных районах и информационных технологий, в том числе телемедицины (дистанционные консультации специалистов краевого центра и районов).
На программу «Образование и молодежная политика» из бюджета следующего года планируется выделить 34,3 миллиарда рублей. Это на 10,1 процента больше, чем в текущем году. Программа предполагает увеличение расходов на воспитание и обучение детей, стипендиальный фонд, индексацию расходов на школьное питание. Более 120 миллионов рублей заложено на стипендии выпускников с результатом ЕГЭ 225 баллов и выше. Отдельно предлагается в два раза увеличить стипендии студентам, которые поступают на приоритетные для края специальности и имеют контракты с предприятиями. На ближайшие три года запланирована модернизация образовательной инфраструктуры: строительство новых детских садов и школ, развитие информационных технологий в учебных заведениях.
На социальную поддержку в 2018 году будет направлено 20,5 миллиарда рублей (17 процентов расходов), развитие территорий — 10,1 миллиарда рублей (девять процентов), культуру — 4,3 миллиарда (четыре процента), спорт — 1,8 миллиарда рублей (один процент расходов).
— На общественных слушаниях по бюджету отмечалось, что некоторые программы не работают в полной мере, — отметил депутат краевого парламента Олег Постников. — В частности, не была предусмотрена индексация именных стипендий. Мне понравилось, как быстро отреагировало на это замечание правительство. Уже сегодня внесены изменения в законопроект, и индексация учтена.
— Губернатор сделал достаточно оптимистический прогноз, бюджет трехлетний, экономика адаптировалась к кризису и внешним вызовам, есть плановый рост, нам понятны перспективы, — сказал депутат Законодательного собрания Юрий Борисовец. — Это очень существенно. Сейчас можно говорить об умеренном росте доходов в Пермском крае. Наряду с другими источниками наполнения региональной казны, такими как НДФЛ и налог на прибыль, сегодня мы должны прийти к третьей составляющей — налогу на имущество.
— Надеемся, что слаженная работа губернаторской команды, депутатского корпуса, органов местного самоуправления станет залогом успешного претворения в жизнь бюджетных планов, — резюмировал обсуждение проекта главного финансового документа председатель Законодательного собрания Валерий Сухих.
— Наш бюджет является бюджетом развития и на 2017, и на 2018 год. В результате мы должны довести инвестиционные вложения до 15 процентов — это целевой норматив, находящийся в треугольнике «бюджет развития — социальные обязательства — ответственный подход к решению текущих проблем», — отметил губернатор края Максим Решетников. — Региону необходимо возвращение лидерства во многих сферах, и представленный проект бюджета является инструментом опережающего развития.
Второе чтение законопроекта состоится в ноябре.
Тем временем.
Индекс промышленного производства Пермского края достиг докризисного показателя (+103,9 процента к предыдущему периоду). При этом он оказался выше среднего по Приволжскому федеральному округу (+101,8) и в целом по России (+101,8). С начала года уже отгружено товаров и оказано услуг на 982,5 миллиарда рублей, что на 5,85 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вектор развития промышленности региона остается прежним и направлен на поддержание кластерной политики, стимулирование реализации инвестпроектов, обеспечение заказами предприятий малого и среднего бизнеса за счет кооперации с крупными компаниями. За 2015−2016 годы благодаря Фонду развития промышленности (ФРП) в Прикамье привлечено 937 миллионов рублей в четыре проекта, в нынешнем году ФРП уже одобрил займы на реализацию трех пермских проектов в размере 568 миллионов рублей. Ожидаемый эффект — более 1600 новых рабочих мест, 301 миллион рублей привлеченных субсидий и 26,8 миллиарда рублей налоговых поступлений в бюджет. Успешно идет реализация специнвестконтрактов (СПИК), которые позволяют стимулировать инвестиционную активность и создавать в регионе новые рабочие места. С реализацией соглашений в Прикамье появится более 4000 рабочих мест, а новые СПИКи дадут еще 2000 рабочих мест и 150 миллиардов рублей инвестиций.