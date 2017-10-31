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09:04 (мск), источник: Om1.ru

Размер премии для талантливой омской молодежи увеличится на 3 000

До 30 ноября определится окончательный список номинантов премии, а вручат её до конца года.

Премии Губернатора Омской области будут присуждаться в нескольких номинациях: «Социально значимая общественная деятельность», «Любительский спорт», «Художественное творчество», «Профессиональное мастерство», «Научно-технические творчество» и «Учебно-исследовательская деятельность».

Премиальный фонд, согласно указу врио губернатора Александра Буркова, содержит 50 премий. Их размер увеличился с 5 000 до 8 000 рублей. Такое денежное поощрение вручают талантливой молодежи с 2006 года. За этот период их получили более 600 обучающихся.

Департамент дошкольного, общего и дополнительного образования:

 — Право на получение премии имеет лицо в возрасте от 14 до 25 лет, являющееся победителем конкурсного мероприятия регионального масштаба, включенного в перечень, утверждаемый министерством образования Омской области.

Как отметили на сайте правительства Омской области, такие премии носят персональный характер и не могут присуждаться повторно. До 30 ноября спецкомиссия утвердит список номинантов, а премии вручаться до конца текущего года.

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