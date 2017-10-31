Энергосберегающие лампы будут гореть во всех подъездах Минска уже в следующем году

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Хаус-мастер — это рабочий комплексного обслуживания зданий и сооружений, который также проводит платные консультации жильцов и оказывает мелкие бытовые услуги.

Каменная Горка — один из самых молодых районов города. Все дома, что находятся на балансе службы КУП ЖЭУ № 9 Фрунзенского района Минска, не старше пяти лет, в них уже с момента сдачи в эксплуатацию в подъездах стояли энергосберегающие люминесцентные лампы. Круче, чем они, только светодиодные.

Читайте также В Минске подорожает проезд в общественном транспорте

— Когда лампы перегорают, мы пока заменяем их аналогичными, — объясняет мне мастер ЖЭУ № 9 Михаил Минько. — А для того, чтобы площадку освещали экономичные светодиодные лампы, председатель ТС на собрании жильцов должен вынести вопрос по их закупке и замене за собственный счет — по договору с нашим ЖЭУ или другой организацией.

На самом деле между новыми и старыми лампами есть принципиальная разница. Производителям выгодно, чтобы лампы работали ограниченный срок, это в большей степени касается люминесцентных ламп китайского производства. Они, как говорит специалист, могут прослужить месяц, а могут и год — тут уж как повезет. А вот на светодиодные лампы нашего производства идет гарантия 50 тысяч часов, что составляет примерно пять лет работы.

Максимальную же экономию дают светодиодные лампы, установленные вместе с шумовым датчиком или фотореле, которых в минских подъездах уже немало.

— Наши специалисты подсчитали, что один дом при использова­нии светодиодных ламп,

например, за декабрь сможет сэкономить 1164 кВт, а за июль и то­го больше — 1500 кВт, — подкрепляет аргументами факт экономичности энергосберегающих ламп главный инженер ЖЭУ № 9 Василий Кулага.

Чтобы увидеть процесс замены энергосберегающих ламп, вызываюсь помочь хаус-мастеру Николаю пройтись по заявкам. Перед заменой лампочки он отключает в щитовой рядом с входной дверью автомат — техника безопасности превыше всего. Заменить лампочку — минутное дело. Готово, светодиодный светильник вкручен, горит ярким холодным светом.