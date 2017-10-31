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09:00 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Энергосберегающие лампы будут гореть во всех подъездах Минска уже в следующем году

С января прошлого года в минских подъездах стали в массовом порядке устанавливать вместо обычных ламп энергосберегающие — на светодиодах. В местах общего пользования жилфонда их уже установлено 57 тысяч штук. Завершить проект планируется в 2018-м. По оценке специалистов, установка таких светильников дает ощутимый эффект, позволяя по сравнению с лампами накаливания снизить потребление энергии на 40%. Корреспондент Р прогулялся с коммунальщиками и оценил истинные масштабы экономии.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Хаус-мастер — это рабочий комплексного обслуживания зданий и сооружений, который также проводит платные консультации жильцов и оказывает мелкие бытовые услуги.

Каменная Горка — один из самых молодых районов города. Все дома, что находятся на балансе службы КУП ЖЭУ № 9 Фрунзенского района Минска, не старше пяти лет, в них уже с момента сдачи в эксплуатацию в подъездах стояли энергосберегающие люминесцентные лампы. Круче, чем они, только светодиодные.

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— Когда лампы перегорают, мы пока заменяем их аналогичными, — объясняет мне мастер ЖЭУ № 9 Михаил Минько. — А для того, чтобы площадку освещали экономичные светодиодные лампы, председатель ТС на собрании жильцов должен вынести вопрос по их закупке и замене за собственный счет — по договору с нашим ЖЭУ или другой организацией.

На самом деле между новыми и старыми лампами есть принципиальная разница. Производителям выгодно, чтобы лампы работали ограниченный срок, это в большей степени касается люминесцентных ламп китайского производства. Они, как говорит специалист, могут прослужить месяц, а могут и год — тут уж как повезет. А вот на светодиодные лампы нашего производства идет гарантия 50 тысяч часов, что составляет примерно пять лет работы.

Максимальную же экономию дают светодиодные лампы, установленные вместе с шумовым датчиком или фотореле, которых в минских подъездах уже немало.

— Наши специалисты подсчитали, что один дом при использова­нии светодиодных ламп,

например, за декабрь сможет сэкономить 1164 кВт, а за июль и то­го больше — 1500 кВт, — подкрепляет аргументами факт экономичности энергосберегающих ламп главный инженер ЖЭУ № 9 Василий Кулага.

Чтобы увидеть процесс замены энергосберегающих ламп, вызываюсь помочь хаус-мастеру Николаю пройтись по заявкам. Перед заменой лампочки он отключает в щитовой рядом с входной дверью автомат — техника безопасности превыше всего. Заменить лампочку — минутное дело. Готово, светодиодный светильник вкручен, горит ярким холодным светом.

— Домов с лампочками Ильича в подъездах Минска вы уже не отыщете, — комментирует Николай. — Разве что над входной дверью, в подвале или на техническом этаже. Но скоро они и там будут заменены на новые.

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