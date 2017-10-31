Работникам омского «Мостовика» дали зарплату за июнь 2014 года

Бывшим работникам НПО «Мостовик» начали выплачивать долги по зарплате, заработанной три года назад. Правительственный портал «Омская губерния» отчитывается: выплаты начались 27 октября в пятницу — в день встречи временного губернатора Александра Буркова с сотрудниками компании.

— По состоянию на конец прошлой недели бывшим работникам погасили долгов на сумму 13 миллионов рублей. В понедельник выплаты продолжились. Вчера мостостроителям погашена задолженность по оплате труда за июнь 2014 года в объёме почти 9 миллионов рублей.

Напомним, что бывшие работники обанкротившейся компании собирались провести 4 ноября митинг, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. После этого временный губернатор Александр Бурков устроил встречу с недовольными работниками, конкурсным управляющим «Мостовика» Михаилом Котовым и представителями правоохранительных органов. По итогам встречи Котову велели сменить приоритеты — рассчитываться сначала с персоналом, а потом уже с кредиторами. Но от идеи митинга «мостовиковцы» всё равно не отказались. Решили перенести его на 18 ноября, если вдруг Котов не выполнит своё обещание.