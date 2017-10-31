Алиханов: Из-за госдолга любой бюджетный чих мы должны теперь согласовывать с Минфином

«Мне была названа (властями Калининграда — прим. “Нового Калининграда”) примерная сумма, на закупку 4 машин, она составляет 100 млн рублей. Понятно, что в региональном бюджете нет 100 млн рублей свободных денег. С учетом того, что у нас каждое бюджетное изменение, бюджет сам по себе согласовывается в Министерстве финансов РФ. Мы не можем самостоятельно принять решение, например, по льготе по транспортному налогу или о каких-то дополнительных мерах соцподдержки. Это, в принципе не пройдет в Министерстве финансов. Я напомню, что у нас за последние 6 лет, с 2010 по 2016 годы, вырос на 11,5 млрд рублей объем государственного долга. Мы попали в ловушку, когда у нас 22 млрд рублей долгов и мы не можем чихнуть лишний раз без того, чтобы согласовать свой чих в Минфине. Поэтому лишних 100 млн рублей у бюджета нет. Понятно, что закладываются 300−350 млн рублей резервного фонда, средства которого направляются на какие-то экстренные ситуации. Можно, в принципе, взять из этих денег. Может быть, не знаю, решение будут принимать депутаты, когда они будут голосовать по бюджету. Но, наверное, какую-то часть, на одну-две машины мы должны будем выделить, чтобы самые острые проблемы решить сейчас. Мы же не можем ждать наступления бюджетного профицита и благоденствия, когда мы сможем это позволить (закупку техники — прим. “Нового Калининграда”)», — пояснил Антон Алиханов.