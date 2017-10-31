Алиханов: Из-за госдолга любой бюджетный чих мы должны теперь согласовывать с Минфином

«Мне была названа (властями Калининграда — прим. “Нового Калининграда”) примерная сумма, на закупку 4 машин, она составляет 100 млн рублей. Понятно, что в региональном бюджете нет 100 млн рублей свободных денег. С учетом того, что у нас каждое бюджетное изменение, бюджет сам по себе согласовывается в Министерстве финансов РФ. Мы не можем самостоятельно принять решение, например, по льготе по транспортному налогу или о каких-то дополнительных мерах соцподдержки. Это, в принципе не пройдет в Министерстве финансов. Я напомню, что у нас за последние 6 лет, с 2010 по 2016 годы, вырос на 11,5 млрд рублей объем государственного долга. Мы попали в ловушку, когда у нас 22 млрд рублей долгов и мы не можем чихнуть лишний раз без того, чтобы согласовать свой чих в Минфине. Поэтому лишних 100 млн рублей у бюджета нет. Понятно, что закладываются 300−350 млн рублей резервного фонда, средства которого направляются на какие-то экстренные ситуации. Можно, в принципе, взять из этих денег. Может быть, не знаю, решение будут принимать депутаты, когда они будут голосовать по бюджету. Но, наверное, какую-то часть, на одну-две машины мы должны будем выделить, чтобы самые острые проблемы решить сейчас. Мы же не можем ждать наступления бюджетного профицита и благоденствия, когда мы сможем это позволить (закупку техники — прим. “Нового Калининграда”)», — пояснил Антон Алиханов.
Напомним, что 20 октября министр финансов Калининградской области представил на заседании правительства проект регионального бюджета на ближайшие три года, согласно которому госдолг области вырастет еще на 2,5 млрд рублей.