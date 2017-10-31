В Перми может появиться объездная железная дорога и скоростные трамваи

«Протяжённость Перми вдоль реки Камы составляет 70 км, а длина благоустроенной набережной — всего 2 км. Причем выходы к этому объекту находятся лишь в трех местах, два из которых — достаточно труднодоступны. Есть также технические проблемы, связанные с отсечением железной дороги, наличием предприятий, размещенных вдоль Камы. Сложилась ситуация, что жители города, стоящего на реке, фактически не могут увидеть ее красоту», — отметил первый заместитель председателя правительства — министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин, сообщает портал «Business Class».

Губернатор Пермского края Максим Решетников в Instagram оставил запись: «В сутки железнодорожным транспортом передвигается 4 тыс. человек, а на автобусе в том же направлении — более 140 тысяч. Сейчас рассматриваются разные варианты, в том числе и запуск трамвая, говорить о конечном варианте рано. Главное — открыть доступ к реке для жителей».

Между тем, окончательное решение ещё не принято, хотя проект реновации Перми представлен по всей вертикали власти: от президента РФ до горсовета.