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09:07 (мск), источник: ИА REGNUM

В Перми может появиться объездная железная дорога и скоростные трамваи

Проекты находятся в стадии проработки. Если решение по транспортному сообщению и инфраструктуре будет утверждено, то объездная железная дорога и скоростные трамваи появятся в Перми к 2023 году, когда город празднует 300-летие.

«Протяжённость Перми вдоль реки Камы составляет 70 км, а длина благоустроенной набережной — всего 2 км. Причем выходы к этому объекту находятся лишь в трех местах, два из которых — достаточно труднодоступны. Есть также технические проблемы, связанные с отсечением железной дороги, наличием предприятий, размещенных вдоль Камы. Сложилась ситуация, что жители города, стоящего на реке, фактически не могут увидеть ее красоту», — отметил первый заместитель председателя правительства — министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин, сообщает портал «Business Class».

Губернатор Пермского края Максим Решетников в Instagram оставил запись: «В сутки железнодорожным транспортом передвигается 4 тыс. человек, а на автобусе в том же направлении — более 140 тысяч. Сейчас рассматриваются разные варианты, в том числе и запуск трамвая, говорить о конечном варианте рано. Главное — открыть доступ к реке для жителей».

Между тем, окончательное решение ещё не принято, хотя проект реновации Перми представлен по всей вертикали власти: от президента РФ до горсовета.

Несмотря на благие намерения пермских чиновников, стоит отметить, что предлагаемый демонтаж железнодорожной ветки и приобретение заводской площадки «Ремпутьмаша» в рамках проекта по благоустройству областного центра воспринят населением неоднозначно. Ряд жителей и работников предприятий, расположенных вдоль реки считает, что ветка не разъединяет, а наоборот объединяет части Перми. Сейчас идут разговоры о том, чтобы на месте этой старой ветки запустить скоростные трамваи, которые, по мнению властей, хорошо впишутся в проект.

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