Денежные вознаграждения и пособия приемным родителям — стало известно, как они изменятся в Башкирии в 2018 году

В частности, как отметила министр образования РБ Гульназ Шафикова, размер вознаграждения приемным и патронатным родителям с учетом районного коэффициента за каждого ребенка до трех лет составит 9013 рублей (при установленном размере — 7750 рублей), за каждого ребенка старше трех лет — 7513 рублей в месяц (при установленном размере — 6460 рублей).

Приемные родители, воспитывающие ребенка с ограниченными возможностями здоровья или малыша-инвалида в возрасте до трех лет, будут получать 10 816 рублей (при установленном размере — 9300 рублей), за каждого ребенка старше трех лет — 9016 рублей (при установленном размере — 7752 рубля).

Кроме того, с 1 января размер денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную и патронатную семью, под опеку (попечительство), составит за ребенка до трех лет 6350 рублей (при установленном размере — 5460 рублей), старше трех лет — 6106 рублей (при установленном размере — 5250 рублей).