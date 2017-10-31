Кто в Казахстане получает самую высокую зарплату

Эксперты проанализировали уровень доходов казахстанцев и назвали самые прибыльные профессии в стране, передает Finprom.kz.

По итогам 3 квартала самые высокие зарплаты в транспортной отрасли, сырьевом секторе и в сфере консалтинга. В частности, наиболее высокая заработная плата — у работников на морском и прибрежном грузовом транспорте, в месяц они получают по 690,2 тысячи тенге. При этом за год реальная стоимость их окладов уменьшилась на 21%.

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Также высокие зарплаты в головных офисах и компаниях, консультирующих по вопросам управления, — 530,5 тысячи тенге в месяц. За год покупательская стоимость их зарплат уменьшилась на 14,5%.

Специалисты в области трудоустройства в 3 квартале зарабатывали в среднем по 498,4 тысячи тенге в месяц, реальная их стоимость за год выросла на 28,7%.

Между тем, покупательская способность заработных плат в Казахстане падает третий квартал подряд — по итогам июля-сентября текущего года средний уровень реальной зарплаты в республике уменьшился на 2% по сравнению с уровнем оплаты труда в 3 квартале 2016 года. Напомним, что во 2 квартале текущего года годовое снижение реальной стоимости зарплат в РК составило 2,9%, в 1 квартале — 2%.