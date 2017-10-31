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09:58 (мск), источник: Nur.kz

Кто в Казахстане получает самую высокую зарплату

Покупательская способность заработных плат в Казахстане падает третий квартал подряд.

Эксперты проанализировали уровень доходов казахстанцев и назвали самые прибыльные профессии в стране, передает Finprom.kz.

По итогам 3 квартала самые высокие зарплаты в транспортной отрасли, сырьевом секторе и в сфере консалтинга. В частности, наиболее высокая заработная плата — у работников на морском и прибрежном грузовом транспорте, в месяц они получают по 690,2 тысячи тенге. При этом за год реальная стоимость их окладов уменьшилась на 21%.

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Также высокие зарплаты в головных офисах и компаниях, консультирующих по вопросам управления, — 530,5 тысячи тенге в месяц. За год покупательская стоимость их зарплат уменьшилась на 14,5%.

Специалисты в области трудоустройства в 3 квартале зарабатывали в среднем по 498,4 тысячи тенге в месяц, реальная их стоимость за год выросла на 28,7%.

Между тем, покупательская способность заработных плат в Казахстане падает третий квартал подряд — по итогам июля-сентября текущего года средний уровень реальной зарплаты в республике уменьшился на 2% по сравнению с уровнем оплаты труда в 3 квартале 2016 года. Напомним, что во 2 квартале текущего года годовое снижение реальной стоимости зарплат в РК составило 2,9%, в 1 квартале — 2%.

Номинально уровень среднемесячной заработной платы в 3 квартале вырос на 4,8% по сравнению с показателем годом ранее, но этого роста оказалось недостаточно для того, чтобы превысить скорость удорожания жизни в стране. По итогам сентября 2017 года уровень цен в Казахстане по сравнению с ситуацией годом ранее вырос на 7,1%.

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