Строители обманули несколько семей в Иркутском районе. Ущерб исчисляется миллионами

Источник: Вести Иркутск

Вместо стола — доски, окна так никто и не вставил. Хотя за строительство дома Наталья Копылова заплатила 1 800 000 рублей. Но фирма, с которой иркутянка подписывала договор, свои обязательства не выполнила. Хотя «ГОСТ БРУС ИРК» должен был это сделать ещё в мае прошлого года. Все это время женщина ютится с двумя детьми в съёмной «однушке».

— В суд планировали обращаться?

— К юристу я обратилась. Оплатила ему составление договора, а дальше продвинуться не могу. По тем же самым причинам — нет денег. Не хватает финансово, — говорит жительница Иркутска Наталья Копылова.

В такой же ситуации — ещё несколько иркутских семей. Некоторые уже набрали кредитов, чтобы достроить жильё. По этому пути пошла Наталья Антипина.

— Выиграли суд написали заявление в полицию, в 5-й отдел. И отнесли решения приставам — судебный, исполнительный лист, — говорит жительница деревни Карлук Наталья Антипина.

Мы пытались связаться с застройщиком по телефону:

— И так постоянно?

— Да, Никита Сергеевич трубки не берёт.

На одном из сайтов в интернете указано, что офис организации находится в Иркутске на улице Софьи Перовской, дом 27. Однако, приехав на место, никакого здания с этим номером мы не обнаружили. А по адресу находится этот киоск.

Также проверяем и адрес, где зарегистрирована фирма. Это жилая пятиэтажка в Октябрьском округе Иркутска. Но найти там предпринимателя не удалось.

— Он здесь не живёт

— А не знаете, давно переехал?

— Больше года.

История классическая, говорит юрист Алексей Полищук. За последний год к нему обратились 7 человек с подобными историями. Чтобы обезопасить себя, он советует тщательно изучить информацию о фирме, особенно в части уставного капитала.

— Дело в том, что обязательства фирмы исполняются в основном если недобросовестное исполнение — они будут выполняться за счёт уставного капитала и имущества, если оно есть. Соответственно, если уставный капитал 10 000, то взыскать, по сути, будет нечего, — говорит юрист Алексей Полищук.