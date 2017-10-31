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10:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе на опасном участке дороги установили освещение

Огни зажглись в Нагаево.

Источник: РИА "Новости"

В уфимском Нагаево появилось освещение на одном из опасных участков дороги.

— С наступлением осени вопросы уличного освещения становятся все более актуальны. Неприятно, когда утром или вечером дорогу освещают только фонари автомобиля, — объяснили в городской администрации.

Сообщается, что с иницитивой установки освещения выступили сами местные жители. Новые фонари появились на улицах Рощинской, Заречной, Луговой и Галимяьна Тагана. Линия освещения протянулась больше чем на восемь километров. Всего монтажники установили 261 светильник.

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