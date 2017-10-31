В Уфе на опасном участке дороги установили освещение

Источник: РИА "Новости"

В уфимском Нагаево появилось освещение на одном из опасных участков дороги.

— С наступлением осени вопросы уличного освещения становятся все более актуальны. Неприятно, когда утром или вечером дорогу освещают только фонари автомобиля, — объяснили в городской администрации.