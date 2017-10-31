В Уфе на опасном участке дороги установили освещение
Огни зажглись в Нагаево.
Огни зажглись в Нагаево.
В уфимском Нагаево появилось освещение на одном из опасных участков дороги.
— С наступлением осени вопросы уличного освещения становятся все более актуальны. Неприятно, когда утром или вечером дорогу освещают только фонари автомобиля, — объяснили в городской администрации.
Сообщается, что с иницитивой установки освещения выступили сами местные жители. Новые фонари появились на улицах Рощинской, Заречной, Луговой и Галимяьна Тагана. Линия освещения протянулась больше чем на восемь километров. Всего монтажники установили 261 светильник.