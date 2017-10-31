В Узбекистане создадут рейтинг ста лучших предприятий
Рейтинг ста лучших предприятий «ТОП-100» будет формироваться до 15 декабря каждого года и публиковаться в средствах массовой информации с вручением сертификатов.
Рейтинг ста лучших предприятий «ТОП-100» будет формироваться до 15 декабря каждого года и публиковаться в средствах массовой информации с вручением сертификатов.
На Портале СОВАЗ (Система оценки воздействия актов законодательства) для общественного обсуждения размещён проект постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах социального поощрения работодателей, активно участвующих в создании новых рабочих мест и трудоустройстве населения».
Проект, разработанный Министерством занятости и трудовых отношений, предлагает ввести начиная с 2018 года систему рейтинга «Социальная ответственность и эффективность» с применением мер поощрения к работодателям, создающим новые рабочие места, а также трудоустраивающих лиц, относящихся к
Предполагается, что рейтинг ста лучших предприятий «ТОП-100» будет формироваться до 15 декабря каждого года и публиковаться в средствах массовой информации с вручением сертификатов.
Финансирование мер по рейтинговой оценке предлагается осуществлять за счет средств внебюджетного Фонда занятости с выделением ежегодно 30 млн. сумов, Федерации профсоюзов Узбекистана (50 млн. сумов) и
Помимо этого, предлагается учредить национальный конкурс «Социальная ответственность и эффективность» по пяти номинациям:
Более подробно ознакомиться с проектом постановления Кабинета Министров, а также принять участие в обсуждении документа можно на сайте СОВАЗ. Завершить обсуждение документа планируется 14 ноября.