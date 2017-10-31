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10:09 (мск), источник: UzReport.news

В Узбекистане создадут рейтинг ста лучших предприятий

Рейтинг ста лучших предприятий «ТОП-100» будет формироваться до 15 декабря каждого года и публиковаться в средствах массовой информации с вручением сертификатов.

Источник: UzReport.news

На Портале СОВАЗ (Система оценки воздействия актов законодательства) для общественного обсуждения размещён проект постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах социального поощрения работодателей, активно участвующих в создании новых рабочих мест и трудоустройстве населения».

Проект, разработанный Министерством занятости и трудовых отношений, предлагает ввести начиная с 2018 года систему рейтинга «Социальная ответственность и эффективность» с применением мер поощрения к работодателям, создающим новые рабочие места, а также трудоустраивающих лиц, относящихся к социально-уязвимым категориям населения, прежде всего выпускников профессиональных колледжей, лиц с ограниченными возможностями, бывших военнослужащих.

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Предполагается, что рейтинг ста лучших предприятий «ТОП-100» будет формироваться до 15 декабря каждого года и публиковаться в средствах массовой информации с вручением сертификатов.

Финансирование мер по рейтинговой оценке предлагается осуществлять за счет средств внебюджетного Фонда занятости с выделением ежегодно 30 млн. сумов, Федерации профсоюзов Узбекистана (50 млн. сумов) и Торгово-промышленной палаты (50 млн. сумов).

Помимо этого, предлагается учредить национальный конкурс «Социальная ответственность и эффективность» по пяти номинациям:

  • «За создание и развитие рабочих мест»;
  • «За трудоустройство лиц, нуждающихся в особых мерах социальной защиты на рынке труда»;
  • «За эффективную охрану труда и создание безопасных условий труда на производстве»;
  • «За развитие социального партнерства»;
  • «Активная молодежная политика на предприятии».

Более подробно ознакомиться с проектом постановления Кабинета Министров, а также принять участие в обсуждении документа можно на сайте СОВАЗ. Завершить обсуждение документа планируется 14 ноября.

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